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11 июля 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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11 июля, 09:45
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Всемирный день шоколада – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 11 июля
11 июля: какой сегодня праздник
11 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 11 июля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 11 июля

  • Всемирный день шоколада (World Chocolate Day) – очередной вкусный кулинарный праздник, который отмечают все сладкоежки и любители этого десерта.
  • Всемирный день народонаселения (World Population Day) – был учрежден под эгидой ООН в 1989 году с целью установления контроля над численностью людей на Земле.

Именинники 11 июля

День ангела сегодня отмечают: Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Кир, Павел, Сергей.

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Какой сегодня церковный праздник

Икона Божьей Матери Троеручица
Икона Божьей Матери Троеручица / Фото: Pinterest

11 июля в православной церкви отмечается перенесение мощей мучеников, бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. Чтится память преподобного Ксенофонта Робейского, преподобного Павла, врача. Празднуется икона Божией Матери "Троеручица".

Народный праздник

В народе 11 июля, накануне дня Петра и Павла, проводилось Крапивное заговенье. По наблюдениям людей, с этого дня крапива начинала терять свои целебные свойства, а потому хозяйки спешили напоследок сварить на обед блюда из листьев крапивы. А еще это был последний день Петрова поста.

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Приметы на 11 июля

  • кукушка не кукует в этот день – зима будет ранней;
  • на Крапивное заговенье последний день лечения крапивой;
  • того, кто нашел цветущее растение петров крест, ждет удача.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 июля

  • 1888 – в Киеве на Софийской площади открыт памятник Богдану Хмельницкому.
  • 1925 – во Львове организовано Украинское национально-демократическое объединение (УНДО).
  • 1933 – в Женеве принята международная конвенция по контролю за наркотиками.
  • 1941 – в ходе Второй мировой войны началась оборона Киева.

Кто родился 11 июля

  • 1934 – Джорджо Армани, итальянский модельер, основатель компании Armani.
  • 1959 – Ричи Самбора, американский гитарист, участник рок-группы Bon Jovi.
  • 1969 – Олег Гуцуляк, украинский писатель, философ.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июль-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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