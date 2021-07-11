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11 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
11 июля, 07:25
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Всемирный день шоколада, День рыбака, День народонаселения – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 11 июля
11 июля: какой сегодня праздник
11 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 11 июля? Всемирный день шоколада, День рыбака. Икона Божией Матери "Троеручица" – в православном календаре. Крапивное заговенье – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Кир, Павел, Сергей.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 11 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 июля.

  • Всемирный день шоколада (World Chocolate Day) – вкуснейший праздник отмечают все сладкоежки и любители этого десерта.
  • День рыбака – во многих странах во второе воскресенье июля отмечается профессиональный праздник рыбаков.
  • Всемирный день народонаселения (World Population Day) – праздник, учрежденный под эгидой ООН в 1989 году, своей целью имеет контроль над численностью людей на нашей планете.
  • День памяти жертв геноцида жителей Сребреницы – чтится в Европейском Союзе в память о кровавых событиях во время распада Югославии.

Какой сегодня праздник

11 июля в православной церкви наступает 3-е воскресенье после Пятидесятницы. Перенесение мощей мучеников, бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. Чтится память преподобного Ксенофонта Робейского, преподобного Павла, врача. Празднуется икона Божией Матери "Троеручица".

В народе 11 июля в канун дня Петра и Павла проводилось Крапивное заговенье. Считалось, что с этого дня крапива теряет свои целебные свойства, а потому спешили напоследок сварить на обед блюда из листьев крапивы. Также это был последний день Петрова поста.

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Приметы на 11 июля

  • если кукушка не кукует – к ранней зиме;
  • последний день лечения крапивой;
  • найти цветущее растение петров крест – к удаче.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 июля

  • 1925 – во Львове организовано Украинское национально-демократическое объединение (УНДО).
  • 1933 – в Женеве принята международная конвенция по контролю за наркотиками.
  • 1941 – в ходе Второй мировой войны началась оборона Киева.
  • 1943 – кульминация Волынской трагедии противостояния украинского и польского народа.
  • 1971 – первая постановка рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда".

Кто родился 11 июля

  • 1934 – Джорджо Армани, итальянский модельер, основатель компании Armani.
  • 1959 – Ричи Самбора, американский гитарист, участник рок-группы Bon Jovi.
  • 1969 – Олег Гуцуляк, украинский писатель, философ.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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