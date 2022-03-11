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11 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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11 марта, 07:25
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Всемирная неделя борьбы с глаукомой – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 11 марта.
11 марта: какой сегодня праздник
11 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 11 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 11 марта

  • Международный день сантехника – профессиональный праздник работников, монтажников, сантехников, проектировщиков систем водоснабжения, отопления и канализации, проводится под эгидой Всемирного совета по сантехнике.
  • Европейский день памяти жертв терроризма – был установлен в память о терактах, прошедших в Мадриде в 2004 году.
  • Всемирная неделя борьбы с глаукомой – проводится в 2022 году в период с 11 по 17 марта с целью привлечь внимание к вопросам лечения и профилактики этого заболевания глаз.

Именинники 11 марта

День ангела сегодня отмечают: Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.

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Какой сегодня церковный праздник

11 марта в православной церкви чтится память святителя Порфирия, архиепископа Газского.

Народный праздник

В народе 11 марта почитался Порфирий Поздний. Несмотря на начало календарной весны, люди еще не спешили начинать полевые работы. Оставалась большая вероятность возврата заморозков, а потому все посевы могли погибнуть.

Приметы на 11 марта

  • на Порфирия весна обманчива;
  • утренний туман – к ненастью;
  • если перелетные птицы уже вернулись домой – к хорошему урожаю хлеба;
  • птицы вьют гнезда на солнечной стороне домов и деревьев – лето будет холодным.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 марта

  • 105 – китаец Цай Лунь впервые получил бумагу из волокон бамбука.
  • 1851 – в Венеции состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Риголетто".
  • 1967 – вышел первый сингл группы Pink Floyd.
  • 2020 – ВОЗ объявила о пандемии COVID-19.

Кто родился 11 марта

  • 1822 – Жозеф Луи Франсуа Бертран, французский математик.
  • 1887 – Рауль Уолш, американский кинорежиссер, актер, сценарист, соучредитель Американской киноакадемии.
  • 1907 – Джесси Мэтьюз, английская танцовщица, певица и актриса.
  • 1933 – Сандра Мило, итальянская актриса и телеведущая.
  • 1971 – Джонни Ноксвилл, американский актер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на март 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
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