11 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день шопинга, Всемирный день качества, Всемирный день юзабилити – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 11 ноября.

11 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 11 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 11 ноября

День памяти павших (Remembrance Day) или День перемирия – чтится во многих странах и посвящен памяти погибших в Первой мировой войне, которая продолжалась с 28 июля 1914 года по 11 ноября 1918 года.

Всемирный день качества (World Quality Day) – организован в 1989 году под эгидой ООН по инициативе Европейской организации качества ЕОК и проводится во второй четверг ноября с целью повышения значения высокого качества продукции и услуг.

Всемирный день юзабилити (World Usability Day) – основан в 2005 году по инициативе Ассоциации Профессионалов Юзабилити и ежегодно отмечается любителями делать жизнь проще во второй четверг ноября.

Международный день энергосбережения (International Day of Energy Saving) проводится с 2008 года, главная цель которого – привлечь внимание людей к рациональному использованию ресурсов, экономии и развитию возобновляемых источников энергии.

День холостяка в Китае – праздник посвящен людям без семьи, а четыре единицы в дате 11.11 символизируют не состоящих в паре людей.

Всемирный день шопинга – аналог Черной пятницы и Киберпонедельника, который проводится ежегодно, начиная с 2009 года, и приурочен к китайскому Дню холостяка.

Именинники 11 ноября

День ангела сегодня отмечают: Аврамий, Агафия, Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Мария, Наум, Николай, Павел, Тимофей, Филипп.

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Какой сегодня церковный праздник

11 ноября в православной церкви чтится память преподобномученицы Анастасии Римлянки, преподобного Аврамия, затворника и блаженной Марии, племянницы его, мучеников Клавдия, Астерия, Неона и Феонилы, преподобной Анны.

Народный праздник

В народе 11 ноября почитались Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. С этого дня начинали стричь овец, прясть шерсть, ткать и вязать из ниток теплые вещи на зиму. Святым молились о здоровье и благополучии овчаров, а также сохранности овец, чтобы защитить их от падежа и волков. А люди в этот день старались привечать и задабривать пастухов, приносить им угощения.

Приметы на 11 ноября

на Аврамия и Анастасию нельзя спорить с пастухами;

если угостить пастуха, то овцы будут здоровы и целы;

этот день лучше всего провести с семьей;

нельзя оставлять детей одних;

на Овечницу вороны холода кличут.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 ноября

1918 – заключено Компьенское перемирие, означавшее завершение Первой мировой войны.

1925 – вышла первая пластинка американского джазмена Луи Армстронга.

1936 – в Англии впервые в мире по телевидению транслировали прогноз погоды.

1940 – в Америке выпущены первые автомобили "Джип".

Кто родился 11 ноября

1820 – Павел Обухов, русский металлург, создатель Обуховского завода, изобретатель пушек.

1821 – Федор Достоевский, русской писатель, классик.

1919 – Ефим Березин (Штепсель), украинский советский актер, юморист участник дуэта Тарапунька и Штепсель.

1962 – Деми Мур, американская актриса, модель.

1974 – Леонардо Ди Каприо, американский актер, продюсер.

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