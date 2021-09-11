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11 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
11 сентября, 07:25
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Усекновение главы Иоанна Предтечи, День украинского кино, День физкультуры и спорта Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 11 сентября.
11 сентября: какой сегодня праздник
11 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 11 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 11 сентября

  • День украинского кино – ежегодно празднуется во вторую субботу сентября и в 2021 году отмечает свой 25-летний юбилей.
  • День физкультуры и спорта Украины – еще один национальный профессиональный праздник, который приходится на вторую субботу сентября, начиная с 1994 года.
  • День патриота – чтится в Америке в память о погибших после терактов в 2001 году в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Именинники 11 сентября

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День ангела сегодня отмечает Иван.

Какой сегодня церковный праздник

11 сентября в православной церкви отмечается великий праздник – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Народный праздник

В народе 11 сентября отмечался Иван Постный. В этот день крестьяне старались соблюдать множество традиций и запретов, чтобы не накликать на себя беду. День был постным. Кроме того, нельзя было есть ничего круглого и красного по цвету, а также резать круглые продукты. Под запретом был борщ.

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Усекновение главы Иоанна Предтечи: приметы 11 сентября

  • Иван Постный пришел – лето красное увел;
  • с Ивана начинается бабье лето;
  • если журавли уже улетели 11 сентября – зима будет поздней;
  • много грачей летает – день будет солнечным;
  • гром гремит – к теплой осени;
  • после Ивана Постного собирай коренья рослые.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 сентября

  • 1888 – на промышленной выставке в Торонто впервые была осуществлена запись человеческого голоса.
  • 1943 – создан государственный украинский хор им. Г. Веревки.
  • 1993 – в Киеве на Михайловской площади открыт памятный знак жертвам Голодомора.
  • 2001 – 20-я годовщина теракта с большим количеством жертв, устроенного Аль-Каидой в Америке, где два самолета взорвали башни-близнецы Всемирного торгового центра.

Кто родился 11 сентября

  • 1862 – О. Генри, американский писатель.
  • 1864 – Павел Грабовский, украинский поэт.
  • 1885 – Дэвид Герберт Лоуренс, английский писатель.
  • 1955 – Пупо, итальянский поп-певец.
  • 1978 – Ингрид, итальянская певица.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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