12 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

День Святой Троицы – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 12 июня.

12 июня: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Какой народный и православный праздник у украинцев 12 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 12 июня

Всемирный день борьбы с детским трудом (World Day Against Child Labour) – проводится с 2002 года под эгидой Международной организации труда (МОТ) с целью привлечения внимания к этой проблеме.

День работников легкой промышленности – профессиональный праздник, который ежегодно отмечается во второе воскресенье июня.

День работников фондового рынка Украины – профессиональный праздник проводится в стране с 2008 года в честь работников крупнейших украинских бирж ценных бумаг. – профессиональный праздник проводится в стране с 2008 года в честь работников крупнейших украинских бирж ценных бумаг.

Именинники 12 июня

День ангела сегодня отмечают: Василий, Исаакий, Никанор.

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Какой сегодня церковный праздник

Троица / Фото: Pinterest

12 июня в православной церкви отмечается Троица или пятидесятница – великий двунадесятый праздник, посвященный Отцу, Сыну и Святому Духу. Чтится память преподобного Исаакия, исповедника, игумена обители Далматской.

Народный праздник

В народе 12 июня почиталась Святая Троица – красивый, зеленый, цветущий праздник. К этому дню украшались дома зеленью и цветами. Люди верили, что растения защитят от злых сил, дадут здоровье и удачу. После праздничного богослужения люди ходили друг к другу в гости. Начинались массовые гуляния и ярмарки.

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Приметы на 12 июня

нельзя работать, стирать и убирать на Троицу;

также нельзя стричься, плести, вязать, вышивать;

особо строгий запрет касался земляных работ на Троицу, потому что в этот день земля считалась именинницей и ее нельзя было тревожить;

на Троицу лучше не купаться в водоемах, чтобы русалки не утащили на дно.

Интересные и важные события в Украине и мире 12 июня

1849 – запатентован противогаз.

1920 – официальное открытие Панамского канала.

1966 – в Киеве начата эксплуатация первого в мире троллейбусного поезда.

Кто родился 12 июня

1929 – Анна Франк, немецкая девочка еврейского происхождения, жертва нацизма, заключенная Освенцима, автор "Дневника Анны Франк".

1931 – Евгения Мирошниченко, украинская певица.

1941 – Чик Кориа, американский джазовый пианист и композитор.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.