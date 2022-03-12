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12 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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12 марта, 07:25
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День землеустроителя Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 12 марта.
12 марта: какой сегодня праздник
12 марта: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay

Какой народный и православный праздник у украинцев 12 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 12 марта

  • Всемирный день против киберцензуры (World Day Against Cyber Censorship) – проводится при содействии международных организаций "Репортеры без границ" и "Международная амнистия".
  • День землеустроителя Украины – профессиональный праздник, который, начиная с 2000 года, ежегодно проводится во вторую субботу марта и в 2022 году выпадает на 12-е число.

Именинники 12 марта

День ангела сегодня отмечают: Макар, Михаил, Нисон, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

12 марта в православной церкви чтится память преподобного Прокопия Декаполита, исповедника, преподобного Тита, пресвитера Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Тита Киево-Печерского, бывшего воина, в Дальних пещерах, преподобного Фалалея Сирийского.

Народный праздник

В народе 12 марта почитался Прокоп Перезимний. По наблюдениям, на Прокопа уже наступала настоящая весна, а из-за обильного таяния снега дороги становились совсем непроходимыми. Потому Прокопа еще называли Разрушителем дорог и в этот день старались без необходимости не выходить из дома.

Приметы на 12 марта

  • Прокоп и дорогу порушил, и сам в сугробе увяз;
  • на Прокопа лучше не никуда не ехать из дома;
  • капель на Прокопа – к бездорожью;
  • если на Прокопа теплый день – можно охотиться на зайцев;
  • заяц перебежал дорогу – к неудаче.

Интересные и важные события в Украине и мире 12 марта

  • 1889 – американец Элмон Строуджер запатентовал автоматическую телефонную станцию.
  • 1911 – доктор Флетчер открыл причины детского церебрального паралича (ДЦП).
  • 1974 – станция "Марс-6" впервые передала на Землю данные об атмосфере и почве планеты.

Кто родился 12 марта

  • 1863 – Владимир Вернадский, советский ученый, основоположник геохимии, биогеохимии, радиогеологии, создатель учения о биосфере, первый президент Академии наук Украины.
  • 1925 – Гарри Гаррисон, американский писатель-фантаст.
  • 1941 – Анатолий Дриженко, украинский актер театра и кино.
  • 1946 – Лайза Минелли, американская актриса, певица.

Ранее мы публиковали лунный календарь на март 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
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