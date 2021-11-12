12 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день борьбы с пневмонией, Синичкин день – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 12 ноября.

12 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 12 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 12 ноября

Всемирный день борьбы с пневмонией (World Pneumonia Day) ежегодно проводится по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии с целью привлечь внимание государственных деятелей, специалистов здравоохранения и потенциальных доноров к проблеме этого опасного заболевания легких.

Именинники 12 ноября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Анастасия, Артем, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Семен, Степан, Терентий, Юлиан.

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Какой сегодня церковный праздник

12 ноября в православной церкви чтится память священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и сестры его мученицы Зиновии, апостолов от 70-х: Тертия, Марка, Юста, Артемы, священномученика Маркиана, епископа Сиракужского, мученицы Евтропии, мученицы Анастасии Соланской, и матери их Елены. Празднуется Озерянская икона Божией Матери.

Народный праздник

В народе 12 ноября почитались Зиновий и Зиновия, которых издавна считали покровителями охотников и рыбаков. В этот период обязательно устраивалась охота. А чтобы она была удачной весь год, нужно было поймать хотя бы одного зверя – его называли именинным. А из выловленной рыбы готовили угощения и устраивали пиры. Также отмечался Синичкин день, в честь птиц, оставшихся на зимовку – их обязательно старались подкормить.

Приметы на 12 ноября

заяц перебежал дорогу – к неудачам и болезням;

к дому прилетела стайка синиц – к скорым холодам;

синицы посвистывают – к ясному дню;

ветер переменился – к дождю.

Интересные и важные события в Украине и мире 12 ноября

1910 – в Америке каскадер впервые совершил кинотрюк, прыгнув в Гудзон из горящего воздушного шара.

1918 – Гетман Украины Павел Скоропадский узаконил автокефалию Украинской Православной Церкви.

1922 – открылась Киевская картинная галерея.

1992 – на территории Украины завершилось функционирование рубля в денежном обороте, а единственным средством платежа стал украинский рубль купон.

Кто родился 12 ноября

1632 – Ян Вермеер, нидерландский художник-живописец, мастер бытовой живописи и жанрового портрета.

1746 – Жак Александр Сезар Шарль, французский ученый, изобретатель воздушного шара.

1917 – Джо Стаффорд, американская певица.

1935 – Людмила Гурченко, актриса театра и кино, эстрадная певица.

1944 – Александр Авагян, украинский археолог, спелеолог, музыкант, поэт.

1980 – Райан Гослинг, канадский актер и музыкант.

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