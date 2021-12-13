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13 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
13 декабря, 07:25
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День апостола Андрея Первозванного, День скрипки – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 13 декабря
13 декабря: какой сегодня праздник
13 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 13 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 13 декабря

  • День скрипки – неофициальный праздник почитателей этого популярного музыкального инструмента, который изначально отмечался 13 декабря как национальный американский праздник.

Именинники 13 декабря

День ангела сегодня отмечают: Андрей и Иван.

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Какой сегодня церковный праздник

13 декабря в православной церкви отмечается день апостола Андрея Первозванного – одного из двенадцати учеников Иисуса Христа, первого, кого призвал Иисус. Также чтится память святителя Фрументия, архиепископа Индийского.

Народный праздник

В народе 13 декабря отмечался день Андрея, который также назывался Андрей Зимний или Калита. Это праздник молодежных гуляний, на которых юноши и девушки искали себе пару для создания семьи. Традиционно на Андрея Первозванного девушки гадали на будущее, судьбу, любовь и женихов.

Приметы на 13 декабря

  • в день Андрея запрещено шить, ткать и прясть;
  • если до Андреева дня не выпал снег, зима будет мягкой и теплой;
  • если на Андрея Зимнего идет снег – он пролежит до самой весны;
  • вода в колодце или проруби шумит – скоро будут стужи и метели;
  • тихая вода – к тихой зиме;
  • красный огонь в печи – на стужу, белый – на оттепель.

Интересные и важные события в Украине и мире 13 декабря

  • 1769 – началось первое концертное турне 13-летнего Вольфганга Амадея Моцарта по Италии.
  • 1917 – Украинская Центральная Рада официально создала Воздушный флот УНР.
  • 1991 – создана Федерация футбола Украины.

Кто родился 13 декабря

  • 1797 – Генрих Гейне, немецкий поэт, публицист, критик.
  • 1816 – Вернер фон Сименс, немецкий инженер, изобретатель, основатель фирмы Siemens.
  • 1877 – Николай Леонтович, украинский композитор, дирижер, фольклорист.
  • 1893 – Микола Хвылевой, украинский писатель, публицист.
  • 1908 – Ростислав Плят, советский актер театра и кино.
  • 1946 – Владимир Быстряков, советский и украинский композитор, пианист, шоумен.
  • 1989 – Тейлор Свифт, американская кантри-певица, автор песен, режиссер, актриса.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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