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13 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
13 июля, 07:25
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Международный день головоломки, Собор славных и всехвальныx 12 апостолов – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 13 июля.
13 июля: какой сегодня праздник
13 июля: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой сегодня праздник, 13 июля? Международный день головоломки. Собор славных и всехвальныx 12 апостолов – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Григорий, Дина, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Филипп, Фома, Яков.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 13 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 июля.

  • Международный день головоломки (International Puzzle Day) – отмечается в день рождения известного венгерского изобретателя, мастера многочисленных головоломок Эрне Рубика.
  • День сотрудников органов национальной безопасности – празднуют в Казахстане.
  • День государственности – отмечают в Черногории.
  • Праздник Бон – в Японии началось поминание покойных, которое продлится до 16 июля.

Какой сегодня праздник

13 июля в православной церкви отмечается собор славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковлева или Фаддея, Симона Зилота и Матфея. Прославление святителя Софрония, епископа Иркутского. Празднование Волынской, Баликинской и Горбаневской икон Божией Матери.

В народе 13 июля почитались Двенадцать апостолов. В разгар лета крестьяне занимались подготовкой к покосу, а у хозяек в этот период были в почете блюда из яиц.

Приметы на 13 июля

  • на Двенадцать апостолов нельзя никому отказывать в просьбе о помощи;
  • в этот день нельзя выходить из дома без оберега;
  • кукует кукушка – к долгому лету и позднему снегу.

Интересные и важные события в Украине и мире 13 июля

  • 1871 – в Англии прошла первая в мире выставка кошек.
  • 1923 – день рождения надписи Hollywood на горе в Лос-Анджелесе.
  • 1939 – Фрэнк Синатра записал первую пластинку с песней From the Bottom of My Heart.
  • 1973 – вышел первый одноименный альбом группы Queen.

Кто родился 13 июля

  • 1923 – Михаил Пуговкин, советский киноактер.
  • 1928 – Валентин Пикуль, советский писатель.
  • 1944 – Эрне Рубик, венгерский изобретатель головоломки "кубик Рубика".
  • 1976 – Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, сценарист.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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