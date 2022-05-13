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13 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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13 мая, 06:05
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Всемирный день техники для будущего – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 13 мая.
13 мая: какой сегодня праздник
13 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 13 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 13 мая

  • Всемирный день техники для будущего (World Engineering Day for the Future) – профессиональный праздник инженеров и разработчиков проводится с целью повысить осведомленность людей о возможностях и развитии технической, компьютерной и научной областей.

Именинники 13 мая

День ангела сегодня отмечают: Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

Апостол Иаков Зеведеев
Апостол Иаков Зеведеев / Фото: Pinterest

13 мая в православной церкви чтится память апостола Иакова Зеведеева, святителя Доната, епископа Еврии, мученика Максима. Обретение мощей священномученика Василия, епископа Амасийского. Обретение мощей святителя Никиты, епископа Новгородского.

Народный праздник

В народе 13 мая почитался Яков Теплый. С этого дня обычно прекращали свататься, т. к. люди верили, что в мае жениться – всю жизнь маяться. А по погоде судили о том, каким будет предстоящее лето.

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Приметы на 13 мая:

  • теплая и звездная ночь на Якова – к богатому урожаю;
  • ясный восход солнца – лето будет жарким;
  • южный ветер нагонит к лету изобилие, тепло и грозы.

Интересные и важные события в Украине и мире 13 мая

  • 1637 – день рождения столового ножа: кардинал Ришелье, опасаясь врагов, приказал закруглить кончики кинжалов, которыми резали мясо.
  • 1865 – в Одессе открыт Национальный университет им. И.И. Мечникова.
  • 1927 – создан футбольный клуб "Динамо Киев".

Кто родился 13 мая

  • 1849 – Панас Мирный, украинский писатель.
  • 1937 – Роджер Желязны, американский писатель-фантаст.
  • 1950 – Стиви Уандер, американский певец и композитор.
  • 1986 – Роберт Паттинсон, английский актер, музыкант, модель.
  • 1986 – Александр Рыбак, норвежский певец, музыкант.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

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Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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