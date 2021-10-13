13 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 13 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 13 октября
- Международный день по уменьшению опасности бедствий (International Day for Disaster Reduction) проводится во вторую среду октября под эгидой ООН с 1989 года с целью распространения информации о способах снижения опасности стихийных бедствий.
- День без бюстгальтера (No Bra Day) – проводится, начиная с 2011 года, главной целью которого является повышение осведомленности людей о проблеме распространения рака груди.
- Всемирный день борьбы с тромбозом (World Thrombosis Day) был организован в 2014 году с целью привлечь внимание общества к профилактике и лечению тромботических заболеваний и их влиянию на жизни пациентов в мире.
- Международный день костюма – оригинальный неофициальный модный праздник, посвященный этому виду одежды.
Именинники 13 октября
День ангела сегодня отмечают: Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина, Семен.
Какой сегодня церковный праздник
13 октября в православной церкви чтится память священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении, святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси, мучениц Рипсимии, Гиании и с ними 35 святых дев.
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Народный праздник
В народе 13 октября почитался Михаил Соломенный. В этот день соломе уделяли повышенное внимание: старые подстилки и соломенные матрасы сжигали и меняли на новые. А еще смотрели на слежавшиеся места и по ним определяли, чем человек болеет.
Приметы на 13 октября
- первый снег на Михаила – зима будет поздней;
- бледная и мутная луна – к ненастной погоде;
- если ко дню Михаила все журавли улетели на юг – зима будет ранней и морозной;
- расчирикались птицы – зима наступит рано.
Интересные и важные события в Украине и мире 13 октября
- 1582 – в католических странах юлианский календарь заменен на григорианский.
- 1675 – нидерландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.
- 1884 – Гринвич стал местом прохождения нулевого меридиана на Земле.
- 1900 – вышла книга Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений".
- 1948 – завершено строительство первого магистрального газопровода Дашава-Киев.
Кто родился 13 октября
- 1921 – Ив Монтан, французский киноактер и певец.
- 1923 – Михаил Сикорский, украинский историк, директор заповедника "Переяслав".
- 1926 – Рэй Браун, американский джазовый музыкант, контрабасист.
- 1926 – Глеб Максимов, советский ученый, создавший первый в мире искусственный спутник Земли.
- 1933 – Марк Захаров, советский и российский режиссер театра и кино, сценарист.
- 1971 – Саша Барон Коэн, британский комедийный актер.
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