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13 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
13 октября, 07:25
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Международный день костюма, День без бюстгальтера, День по уменьшению опасности бедствий – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 13 октября.
13 октября: какой сегодня праздник
13 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 13 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 13 октября

  • Международный день по уменьшению опасности бедствий (International Day for Disaster Reduction) проводится во вторую среду октября под эгидой ООН с 1989 года с целью распространения информации о способах снижения опасности стихийных бедствий.
  • День без бюстгальтера (No Bra Day) – проводится, начиная с 2011 года, главной целью которого является повышение осведомленности людей о проблеме распространения рака груди.
  • Всемирный день борьбы с тромбозом (World Thrombosis Day) был организован в 2014 году с целью привлечь внимание общества к профилактике и лечению тромботических заболеваний и их влиянию на жизни пациентов в мире.
  • Международный день костюма – оригинальный неофициальный модный праздник, посвященный этому виду одежды.

Именинники 13 октября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина, Семен.

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Какой сегодня церковный праздник

13 октября в православной церкви чтится память священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении, святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси, мучениц Рипсимии, Гиании и с ними 35 святых дев.

Народный праздник

В народе 13 октября почитался Михаил Соломенный. В этот день соломе уделяли повышенное внимание: старые подстилки и соломенные матрасы сжигали и меняли на новые. А еще смотрели на слежавшиеся места и по ним определяли, чем человек болеет.

Приметы на 13 октября

  • первый снег на Михаила – зима будет поздней;
  • бледная и мутная луна – к ненастной погоде;
  • если ко дню Михаила все журавли улетели на юг – зима будет ранней и морозной;
  • расчирикались птицы – зима наступит рано.

Интересные и важные события в Украине и мире 13 октября

  • 1582 – в католических странах юлианский календарь заменен на григорианский.
  • 1675 – нидерландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.
  • 1884 – Гринвич стал местом прохождения нулевого меридиана на Земле.
  • 1900 – вышла книга Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений".
  • 1948 – завершено строительство первого магистрального газопровода Дашава-Киев.

Кто родился 13 октября

  • 1921 – Ив Монтан, французский киноактер и певец.
  • 1923 – Михаил Сикорский, украинский историк, директор заповедника "Переяслав".
  • 1926 – Рэй Браун, американский джазовый музыкант, контрабасист.
  • 1926 – Глеб Максимов, советский ученый, создавший первый в мире искусственный спутник Земли.
  • 1933 – Марк Захаров, советский и российский режиссер театра и кино, сценарист.
  • 1971 – Саша Барон Коэн, британский комедийный актер.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 года.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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