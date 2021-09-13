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13 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
13 сентября, 07:25
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День программиста, Положение честного пояса Пресвятой Богородицы – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 13 сентября
13 сентября: какой сегодня праздник
13 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 13 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 13 сентября

  • День программиста – в 256-й день года отмечается неофициальный профессиональный праздник компьютерщиков Украины и мира. Выбор даты объясняется тем, что число 256 соответствует количеству чисел, которые можно представить с помощью одного байта.

Именинники 13 сентября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Куприян, Мирон, Михаил.

Какой сегодня церковный праздник

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13 сентября в православной церкви отмечается Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Чтится память священномученика Киприана, епископа Карфагенского, святителя Геннадия, патриарха Константинопольского.

Народный праздник

В народе 13 сентября почитался Куприянов день. В этот период крестьяне традиционно копали корнеплоды. А еще с этого дня начинали заготавливать клюкву, которую называли журавлиной ягодой. Ни в коем случае нельзя было собирать недозрелую клюкву – считалось, что она отнимет силы и приведет к бесплодию.

Приметы на 10 сентября

  • до Куприянова дня нельзя собирать клюкву на болотах, а то нечистая сила достанет;
  • на Куприяна улетают журавли;
  • если журавли курлычут – к скорому дождю;
  • цветущие одуванчики – к теплой осени.

Интересные и важные события в Украине и мире 13 сентября

  • 1902 – в Англии впервые были использованы отпечатки пальцев для доказательства вины.
  • 1929 – английский ученый Александр Флеминг впервые представил антибиотик пенициллин.
  • 1960 – день рождения науки бионики.
  • 1989 – в Украине выявлены первые больные СПИДом: ими оказались две женщины из Киева.

Кто родился 13 сентября

  • 1660 – предположительно в этот день родился Даниель Дефо, английский писатель, автор "Робинзона Крузо".
  • 1874 – Арнольд Шенберг, австрийский композитор-модернист.
  • 1886 – Роберт Робинсон, английский химик-органик, лауреат Нобелевской премии.
  • 1922 – Има Сумак, перуанская певица с голосом диапазоном в пять октав.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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