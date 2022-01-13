Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🎄 Встречаем старый Новый год 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко 🌊 Крещение-2022

Handmade снежинки

Посевалки на удачу и богатство

Декор из мандарин

Колядки-антиковидки

Пост к Рождеству

Календарь подарков
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

13 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 января, 07:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Канун Старого Нового года, Щедрый вечер – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 13 января
13 января: какой сегодня праздник
13 января: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Какой народный и православный праздник у украинцев 13 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 13 января

  • Канун Старого Нового года – встреча Нового года по старому стилю проводится в ночь с 13 на 14 января во многих странах, в которых церкви празднуют Рождество Христово 7 января. А потому дата наступления Старого Нового года соответствует Новому году по юлианскому календарю.

Именинники 13 января

День ангела сегодня отмечают: Мелания, Михаил, Петр.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

13 января в православной церкви проводится отдание праздника Рождества Христова. Чтится память преподобной Мелании Младшей (Римской).

Народный праздник

В народе 13 января отмечался день Меланки, а в канун Васильева дня наступал Щедрый вечер. Люди активно готовились к встрече Нового года по старому стилю. Традиционно на праздничный стол подавали щедрую кутью, заправленную смальцем, маслом или сливками. Чем богаче накрыт стол, тем щедрее предрекали весь год. С вечера и до полуночи щедровальники ходили по домам, пели песни-щедривки, желали достатка семьям и получали за это деньги и угощения. А девушки в ночь на Старый Новый год гадали на судьбу, суженого и будущее.

Приметы на 13 января

  • на Щедрый вечер нельзя скупиться – угощения должны быть щедрыми;
  • блюда из свинины на столе символизируют достаток в доме на весь год;
  • в Щедрый вечер не готовили рыбу, чтобы из дома не уплыло счастье;
  • если кутья удалась, то и весь год будет удачным;
  • а вот если каша сбежала, пригорела, получилась невкусной или горшок треснул – плохая примета;
  • если новогодняя ночь тихая и ясная, год будет хорошим для людей и животных;
  • солнце на Меланку – к счастливому году и богатому урожаю фруктов;
  • иней или снег на Меланку – к урожайному году.

Интересные и важные события в Украине и мире 13 января

  • 1934 – в СССР учреждена степень кандидата наук.
  • 1936 – во время Варшавского процесса польский суд приговорил к смертной казни Степана Бандеру, Николая Лебедя, Ярослава Карпинца, которая была заменена на пожизненное заключение.
  • 1945 – в ходе Второй мировой войны началась Восточно-Прусская наступательная операция.
  • 1993 – в Париже подписана "Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения".
  • 2000 – Билл Гейтс заявил об отставке с поста главы компании "Microsoft".

Кто родился 13 января

  • 1827 – Николай Бекетов, русский ученый, один из основоположников физической химии и химической динамики.
  • 1904 – Натан Мильштейн, украинский и американский скрипач-виртуоз.
  • 1931 – Аркадий Вайнер, советский и российский писатель, сценарист, драматург.
  • 1977 – Орландо Блум, английский актер.

Ранее мы рассказывали, как правильно посевать и щедровать.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
#человек_сего_дня
13 января. Лев Мациевич. 145 лет назад, 13 января 1877 года, родился первый украинский авиатор, а также корабельный инженер, подводник, конструктор, политический деятель и патриот Лев Мациевич…
На встречу с героем!
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
Лунный календарь на неделю
10 — 16 января
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в январе
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять