13 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 13 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 13 января
- Канун Старого Нового года – встреча Нового года по старому стилю проводится в ночь с 13 на 14 января во многих странах, в которых церкви празднуют Рождество Христово 7 января. А потому дата наступления Старого Нового года соответствует Новому году по юлианскому календарю.
Именинники 13 января
День ангела сегодня отмечают: Мелания, Михаил, Петр.
Какой сегодня церковный праздник
13 января в православной церкви проводится отдание праздника Рождества Христова. Чтится память преподобной Мелании Младшей (Римской).
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Народный праздник
В народе 13 января отмечался день Меланки, а в канун Васильева дня наступал Щедрый вечер. Люди активно готовились к встрече Нового года по старому стилю. Традиционно на праздничный стол подавали щедрую кутью, заправленную смальцем, маслом или сливками. Чем богаче накрыт стол, тем щедрее предрекали весь год. С вечера и до полуночи щедровальники ходили по домам, пели песни-щедривки, желали достатка семьям и получали за это деньги и угощения. А девушки в ночь на Старый Новый год гадали на судьбу, суженого и будущее.
Приметы на 13 января
- на Щедрый вечер нельзя скупиться – угощения должны быть щедрыми;
- блюда из свинины на столе символизируют достаток в доме на весь год;
- в Щедрый вечер не готовили рыбу, чтобы из дома не уплыло счастье;
- если кутья удалась, то и весь год будет удачным;
- а вот если каша сбежала, пригорела, получилась невкусной или горшок треснул – плохая примета;
- если новогодняя ночь тихая и ясная, год будет хорошим для людей и животных;
- солнце на Меланку – к счастливому году и богатому урожаю фруктов;
- иней или снег на Меланку – к урожайному году.
Интересные и важные события в Украине и мире 13 января
- 1934 – в СССР учреждена степень кандидата наук.
- 1936 – во время Варшавского процесса польский суд приговорил к смертной казни Степана Бандеру, Николая Лебедя, Ярослава Карпинца, которая была заменена на пожизненное заключение.
- 1945 – в ходе Второй мировой войны началась Восточно-Прусская наступательная операция.
- 1993 – в Париже подписана "Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения".
- 2000 – Билл Гейтс заявил об отставке с поста главы компании "Microsoft".
Кто родился 13 января
- 1827 – Николай Бекетов, русский ученый, один из основоположников физической химии и химической динамики.
- 1904 – Натан Мильштейн, украинский и американский скрипач-виртуоз.
- 1931 – Аркадий Вайнер, советский и российский писатель, сценарист, драматург.
- 1977 – Орландо Блум, английский актер.
Ранее мы рассказывали, как правильно посевать и щедровать.