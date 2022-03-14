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14 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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14 марта, 07:25
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День украинского добровольца – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 14 марта.
14 марта: какой сегодня праздник
14 марта: какой сегодня праздник / Фото: Maks Levin

Какой народный и православный праздник у украинцев 14 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 14 марта

  • День украинского добровольца – был организован в 2017 году в честь бойцов-добровольцев Самообороны Майдана, которые в 2014 году сформировали первый добровольческий батальон.
  • День Содружества наций (Commonwealth Day) – ежегодный праздник стран – участниц международного сообщества Содружество наций отмечается во второй понедельник марта. Тема в 2022 году: "Обеспечение общего будущего".
  • Международный день рек (International Day for Rivers) или Международный день борьбы против плотин (International Day of Action Against Dams) – экологическая дата была установлена в 1997 году по инициативе американской общественной организации "Международная сеть рек".
  • Международный день числа "Пи" (International Pi Day) – необычный математический праздник проводится в мире, начиная с 1988 года. День выбран потому, что дата 3/14 совпадает с первыми разрядами числа π = 3,14.

Именинники 14 марта

День ангела сегодня отмечают: Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Михаил, Надежда, Ольга, Петр.

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Какой сегодня церковный праздник

14 марта в православной церкви наступает 2-я неделя Великого поста. Чтится память преподобномученицы Евдокии, мучеников Нестора и Тривимия, мученицы Антонины, мучеников Маркелла и Антония, преподобной Домнины Сирийской.

Народный праздник

В народе 14 марта почиталась Евдокия Свистунья или Авдотья Плющиха, поскольку день приходился на начало весны по старому стилю, когда со свистом дули сильные ветра, а лед на реках расплющивался во время ледохода. Люди провожали зиму, а потому многие ритуалы и обряды были посвящены встрече весны.

Приметы на 14 марта

  • талая вода в этот день добавит здоровья и избавит от нечистой силы;
  • на Авдотью нужно подавать милостыню;
  • северный ветер – к холодному лету;
  • дождь в этот день принесет сырое лето;
  • если на Авдотью солнечно – вся весна будет солнечной.

Интересные и важные события в Украине и мире 14 марта

  • 1839 – англичанин Джон Гершель впервые применил термин "фотография".
  • 1917 – в Киеве начался Съезд кооператоров Киевщины.
  • 1956 – американская компания Ampex продемонстрировала первый в мире видеомагнитофон.
  • 2014 – первые 500 бойцов Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы и сформировали первый добровольческий батальон.

Кто родился 14 марта

  • 1804 – Иоганн Штраус, австрийский композитор, скрипач, дирижер, автор вальсов.
  • 1879 – Альберт Эйнштейн, немецкий физик-теоретик, автор теории относительности.
  • 1905 – Юрий Лавров, советский актер театра и кино.
  • 1937 – Владимир Савельев, украинский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на март 2022 года: благоприятные и опасные дни.

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