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14 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

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14 мая, 07:05
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Всемирный день техники для будущего – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 14 мая.
14 мая: какой сегодня праздник
14 мая: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay

Какой народный и православный праздник у украинцев 14 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 14 мая

  • Всемирный день мигрирующих птиц (World Migratory Bird Day) – экологическая дата, которая отмечается дважды в год – во вторую субботу мая и октября, с целью расширить знания людей о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения.
  • Всемирный день справедливой торговли (World Fair Trade Day) – проводится во вторую субботу мая с целью приведения торговли к международным стандартам.

Именинники 14 мая

День ангела сегодня отмечают: Герасим, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара.

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Какой сегодня церковный праздник

Икона Божией Матери "Нечаянная радость"
Икона Божией Матери "Нечаянная радость" / Фото: Pinterest

14 мая в православной церкви чтится память пророка Иеремии, священномученика Макария, митрополита Киевского, преподобномучеников Афонских: Евфимия, Игнатия и Акакия, преподобномученика Ваты Персиянина. Празднование иконы Божией Матери "Нечаянная радость".

Народный праздник

В народе 14 мая почитался Еремей Запашник. Это было время активной работы по вспашке и засеву полей. Крестьяне молились о помощи святому и верили, что сам пророк Иеремия помогает тем, кто ему молится.

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Приметы на 14 мая

  • ясный день на Еремея – такая же погода будет и во время уборки урожая;
  • небо на восходе солнца чистое – к жаркому лету;
  • на Еремея муравьи суетятся – следующий месяц будет дождливым.
  • никому ничего нельзя давать в долг, иначе урожая не будет.

Интересные и важные события в Украине и мире 14 мая

  • 1878 – в США запатентовано название "вазелин" как торговый знак.
  • 1948 – подписана Декларация независимости Израиля и создано Государство Израиль.
  • 1975 – киевское "Динамо" впервые выиграло Кубок Кубков УЕФА.

Кто родился 14 мая

  • 1627 – Петр Дорошенко, украинский гетман.
  • 1871 – Василий Стефаник, украинский писатель.
  • 1944 – Джордж Лукас, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист.
  • 1975 – Святослав Вакарчук, украинский политик, музыкант, лидер группы "Океан Эльзи".
  • 1984 – Марк Цукерберг, основатель и генеральный директор соцсети Facebook.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

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