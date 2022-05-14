14 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Какой народный и православный праздник у украинцев 14 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 14 мая
- Всемирный день мигрирующих птиц (World Migratory Bird Day) – экологическая дата, которая отмечается дважды в год – во вторую субботу мая и октября, с целью расширить знания людей о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения.
- Всемирный день справедливой торговли (World Fair Trade Day) – проводится во вторую субботу мая с целью приведения торговли к международным стандартам.
Именинники 14 мая
День ангела сегодня отмечают: Герасим, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара.
Какой сегодня церковный праздник
14 мая в православной церкви чтится память пророка Иеремии, священномученика Макария, митрополита Киевского, преподобномучеников Афонских: Евфимия, Игнатия и Акакия, преподобномученика Ваты Персиянина. Празднование иконы Божией Матери "Нечаянная радость".
Народный праздник
В народе 14 мая почитался Еремей Запашник. Это было время активной работы по вспашке и засеву полей. Крестьяне молились о помощи святому и верили, что сам пророк Иеремия помогает тем, кто ему молится.
Приметы на 14 мая
- ясный день на Еремея – такая же погода будет и во время уборки урожая;
- небо на восходе солнца чистое – к жаркому лету;
- на Еремея муравьи суетятся – следующий месяц будет дождливым.
- никому ничего нельзя давать в долг, иначе урожая не будет.
Интересные и важные события в Украине и мире 14 мая
- 1878 – в США запатентовано название "вазелин" как торговый знак.
- 1948 – подписана Декларация независимости Израиля и создано Государство Израиль.
- 1975 – киевское "Динамо" впервые выиграло Кубок Кубков УЕФА.
Кто родился 14 мая
- 1627 – Петр Дорошенко, украинский гетман.
- 1871 – Василий Стефаник, украинский писатель.
- 1944 – Джордж Лукас, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист.
- 1975 – Святослав Вакарчук, украинский политик, музыкант, лидер группы "Океан Эльзи".
- 1984 – Марк Цукерберг, основатель и генеральный директор соцсети Facebook.
Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.