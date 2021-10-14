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14 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
14 октября, 07:25
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Покров Пресвятой Богородицы, День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 14 октября
14 октября: какой сегодня праздник
14 октября: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Какой народный и православный праздник у украинцев 14 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 14 октября

  • День защитников и защитниц Украины – официальный государственный праздник и выходной день, утвержденный в 2014 году с целью почитания украинского войска (вместо Дня защитника Отечества, который отмечался 23 февраля).
  • День украинского казачества празднуется согласно президентскому указу 1999 года в день Покрова Пресвятой Богородицы в честь исторического значения и заслуг казачества в процессе утверждения украинской государственности.
  • Международный день стандартизации (World Standards Day) проводится в память открытой в 1946 году в Лондоне конференции национальных организаций по стандартизации с целью обратить внимание людей на важность создания единых стандартов для мировой экономики.
  • Всемирный день зрения (World Sight Day) отмечается во второй четверг октября по инициативе ВОЗ с целью привлечения внимания общества к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с подобными нарушениями.

Именинники 14 октября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва.

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Какой сегодня церковный праздник

14 октября в православной церкви отмечается великий праздник Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Чтится память апостола от 70-х Анании, преподобного Романа Сладкопевца, преподобного Домнина Солунского, преподобномученика Михаила, игумена Зовийского, и с ним 36 преподобномучеников, праведного Петра (Калнышевского) Многострадального. Празднование в честь хитона Господня и Столпа Животворящего. Люблинской, Касперовской и Гербовецкой икон Божией Матери.

Народный праздник

В народе 14 октября праздновался Покров. У славян этот день ассоциировался с первым снегом, который словно Белым покровом укрывал землю, а также со встречей осени и зимы. Люди обязательно посещали храм, молились Пресвятой Богородице, а также наблюдали за природой, чтобы предсказать погоду. А незамужние девушки проводили ритуалы и гадали на женихов. С дня Покрова все народные гулянья и вечерние девичьи посиделки перемещались с улицы в дом, начиналась подготовка к осенним свадьбам.

Приметы на 14 октября:

  • каков Покров – такая и зима будет;
  • откуда ветер дует, с той стороны ждать первых морозов;
  • чем больше снега выпадет на Покров, тем больше будет свадеб в этом году;
  • на Покров ни в коем случае нельзя отказывать сватам, иначе можно остаться в одиночестве.

Интересные и важные события в Украине и мире 14 октября

  • 1843 – впервые прозвучал "Свадебный марш" Ф. Мендельсона на премьере шекспировского спектакля "Сон в летнюю ночь".
  • 1884 – Джордж Истман запатентовал фотопленку.
  • 1892 – Артур Конан Дойль опубликовал книгу "Приключения Шерлока Холмса".
  • 1921 – в Киеве начал работу первый Всеукраинский собор украинской автокефальной церкви.
  • 1942 – создание Украинской повстанческой армии (УПА).
  • 1942 – нацисты уничтожили еврейское Кобринское гетто в Беларуси.
  • 1974 – в Киеве открыт республиканский Дом кино.

Кто родился 14 октября

  • 1913 – Мирон Левицкий, украинский писатель, художник, график.
  • 1927 – Роджер Мур, английский киноактер, продюсер, сценарист.
  • 1934 – Михаил Козаков, советский, российский и израильский актер театра и кино, режиссер.
  • 1940 – Клифф Ричард, английский певец, "король британских чартов".
  • 1940 – Лесь Сердюк, советский и украинский актер театра и кино.
  • 1978 – Ашер, американский певец, автор песен, танцор, актер.

Смотрите видео: Покров – история праздника и традиции

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Ранее мы публиковали поздравления и открытки с Покровом Пресвятой Богородицы.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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