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14 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
14 сентября, 07:25
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Начало индикта, церковное новолетие, собор Винницких святых – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 14 сентября.
14 сентября: какой сегодня праздник
14 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 14 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 14 сентября

  • День государственного гимна – отмечают в Америке в день написания поэмы "Оборона Форта-Макгенри" Фрэнсисом Скоттом Ки в 1814 году.
  • Национальный праздник отмечается в Никарагуа в честь победы в битве при Сан-Хасинто в 1856 году.
  • День инженера – в Румынии отмечается профессиональный праздник.

Именинники 14 сентября

День ангела сегодня отмечают: Марфа, Наталья, Семен, Татьяна.

Какой сегодня церковный праздник

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14 сентября в православной церкви отмечается начало индикта – церковное новолетие. Собор Винницких святых. Чтится память Преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы, мученика Аифала диакона, мучениц 40 дев, постниц, и мученика Амуна, диакона, учителя их, мученицы Калисты и братьев ее, мучеников Евода и Ермогена, праведного Иисуса Навина. Собор Пресвятой Богородицы в Миасинской обители (в память обретения Ее иконы). Черниговско-Гефсиманской иконы Божией Матери.

Народный праздник

В народе 14 сентября отмечался Семин день. На это время как раз приходилось начало бабьего лета, а еще новоселий и свадеб. Также были активными бабьи работы, в частности подготовка льна и прядение.

Приметы на 14 сентября

  • ясная погода на Семин день – вся осень тоже будет ясной и теплой;
  • на бабье лето на лугах много паутины – осень будет затяжной;
  • ветер дует с юга – зима будет теплой;
  • на Семена бывает последняя гроза;
  • на Семин день все воробьи прячутся.

Интересные и важные события в Украине и мире 14 сентября

  • 1068 – во время восстания киевляне освободили из поруба великого князя Киевского Всеслава Брячиславича, сбросив Изяслава Ярославича.
  • 1959 – советский космический аппарат "Луна-2" впервые в мире достиг поверхности Луны.
  • 1991 – в Киеве начал работу Всеукраинский форум интеллигенции.

Кто родился 14 сентября

  • 1760 – Луиджи Керубини, итальянский композитор.
  • 1847 – Павел Яблочков, русский электротехник, изобретатель дуговой лампы.
  • 1952 – Николай Гнатюк, советский и украинский эстрадный певец.

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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