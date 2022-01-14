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14 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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14 января, 07:25
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Старый Новый год, Обрезание Господне, Васильев день – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 14 января.
14 января: какой сегодня праздник
14 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 14 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 14 января

  • Старый Новый год – встреча Нового года по старому стилю проводится во многих странах, в которых церкви празднуют Рождество Христово по юлианскому календарю 7 января. А потому дата наступления старого Нового года соответствует Новому году по юлианскому календарю.

Именинники 14 января

День ангела сегодня отмечают: Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот.

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Какой сегодня церковный праздник

14 января в православной церкви отмечают великий праздник – Обрезание Господне, который символизирует, что Христос был истинным человеком, чтобы никто не мог в этом усомниться. Также чтят день памяти святого церковного писателя и богослова Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, праведной Емилии, матери святителя Василия Великого, мученика Василия Анкирского, святителя Григория, епископа Назианского, отца святого Григория Богослова, мученика Феодота.

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Народный праздник: главные традиции

В народе 14 января отмечался Новый год по старому стилю, а также Васильев день. Это был веселый, шумный, радостный семейный праздник. С самого утра по домам начинали ходить посевальники, петь песни-посевалки и осыпать зерном, чтобы следующий год был урожайным и богатым. По традиции, это должны быть мальчики или парни. А вот девочки и женщины в обряде участия не принимали.

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Это время считалось мистическим и самым правдивым, чтобы узнать свое будущее, встречу с суженым и дату свадьбы.. На Василия гадания и ворожба – любимое занятие для девушек.

На Старый Новый год в Васильев день девушки гадали на суженых и любовь
На Старый Новый год в Васильев день девушки гадали на суженых и любовь / Фото: Pinterest

Приметы в Васильев день и Обрезание Господне: что можно и нельзя делать 14 января

  • ни в коем случае нельзя ссориться, ругаться, желать кому-то зла;
  • как встретишь Новый год, так его и проведешь;
  • если Старый Новый год встретить в новой одежде – год тоже будет с обновками;
  • нельзя брать и давать деньги в долг, чтобы в течение года не знать нужды;
  • пересчитывать мелкие монеты на старый Новый год – к слезам;
  • если на Васильев день первым в дом войдет мужчина, то весь год будет удачный, а вот если женщина – невезучий;
  • если дать согласие на брак в Старый Новый год, то семья будет счастливой;
  • хорошая погода на Старый Новый год – будет и хороший урожай.

Интересные и важные события в Украине и мире 14 января

  • 1794 – в США впервые успешно проведено кесарево сечение при родах.
  • 1900 – состоялась премьера оперы "Тоска" Джакомо Пуччини.
  • 1922 – в Харькове утверждено "Положение о радиотелеграфном агентстве Украины".
  • 2010 – часы конца света переведены на одну минуту назад.

Кто родился 14 января

  • 1883 – Нина Риччи, французский модельер, основательница дома высокой моды Nina Ricci.
  • 1891 – Осип Мандельштам, русский поэт, прозаик, переводчик.
  • 1928 – Валентина Зимняя, украинская актриса, театральный педагог.
  • 1937 – Евгений Гуцало, украинский прозаик, поэт, публицист, кинодраматург.
  • 1963 – Стивен Содерберг, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист.
  • 1967 – Эмили Уотсон, английская актриса театра и кино.

Ранее мы рассказывали, как правильно посевать и щедровать.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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