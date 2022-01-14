14 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Старый Новый год, Обрезание Господне, Васильев день – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 14 января.

14 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 14 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 14 января

Старый Новый год – встреча Нового года по старому стилю проводится во многих странах, в которых церкви празднуют Рождество Христово по юлианскому календарю 7 января. А потому дата наступления старого Нового года соответствует Новому году по юлианскому календарю.

Именинники 14 января

День ангела сегодня отмечают: Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот.

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Какой сегодня церковный праздник

14 января в православной церкви отмечают великий праздник – Обрезание Господне, который символизирует, что Христос был истинным человеком, чтобы никто не мог в этом усомниться. Также чтят день памяти святого церковного писателя и богослова Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, праведной Емилии, матери святителя Василия Великого, мученика Василия Анкирского, святителя Григория, епископа Назианского, отца святого Григория Богослова, мученика Феодота.

Народный праздник: главные традиции

В народе 14 января отмечался Новый год по старому стилю, а также Васильев день. Это был веселый, шумный, радостный семейный праздник. С самого утра по домам начинали ходить посевальники, петь песни-посевалки и осыпать зерном, чтобы следующий год был урожайным и богатым. По традиции, это должны быть мальчики или парни. А вот девочки и женщины в обряде участия не принимали.

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Это время считалось мистическим и самым правдивым, чтобы узнать свое будущее, встречу с суженым и дату свадьбы.. На Василия гадания и ворожба – любимое занятие для девушек.

На Старый Новый год в Васильев день девушки гадали на суженых и любовь / Фото: Pinterest

Приметы в Васильев день и Обрезание Господне: что можно и нельзя делать 14 января

ни в коем случае нельзя ссориться, ругаться, желать кому-то зла;

как встретишь Новый год, так его и проведешь;

если Старый Новый год встретить в новой одежде – год тоже будет с обновками;

нельзя брать и давать деньги в долг, чтобы в течение года не знать нужды;

пересчитывать мелкие монеты на старый Новый год – к слезам;

если на Васильев день первым в дом войдет мужчина, то весь год будет удачный, а вот если женщина – невезучий;

если дать согласие на брак в Старый Новый год, то семья будет счастливой;

хорошая погода на Старый Новый год – будет и хороший урожай.

Интересные и важные события в Украине и мире 14 января

1794 – в США впервые успешно проведено кесарево сечение при родах.

1900 – состоялась премьера оперы "Тоска" Джакомо Пуччини.

1922 – в Харькове утверждено "Положение о радиотелеграфном агентстве Украины".

2010 – часы конца света переведены на одну минуту назад.

Кто родился 14 января

1883 – Нина Риччи, французский модельер, основательница дома высокой моды Nina Ricci.

1891 – Осип Мандельштам, русский поэт, прозаик, переводчик.

1928 – Валентина Зимняя, украинская актриса, театральный педагог.

1937 – Евгений Гуцало, украинский прозаик, поэт, публицист, кинодраматург.

1963 – Стивен Содерберг, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист.

1967 – Эмили Уотсон, английская актриса театра и кино.

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