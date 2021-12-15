15 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день чая, День работников суда Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 15 декабря.

15 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 15 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 15 декабря

Международный день чая (International Tea Day) – организован в 2004 году в честь обнародования Мировой Декларации Прав работников чайной индустрии и отмечается в странах – мировых производителях чая с целью популяризация этого древнейшего напитка емле.

День работников суда Украины – профессиональный праздник ежегодно отмечается 15 декабря, начиная с 2000 года.

День Заменгофа – свой праздник отмечают эсперантисты в честь дня рождения создателя языка эсперанто Людвига Заменгофа.

Именинники 15 декабря

День ангела сегодня отмечают: Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Мирра, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

15 декабря в православной церкви чтится память пророка Аввакума, преподобных Афанасия, затворника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, и другого Афанасия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мученицы Миропии, преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея и Феофила, преподобного святителя Стефана Уроша, царя Сербского. Празднуется икона Божией Матери "Геронтисса".

Народный праздник

В народе 15 декабря отмечался день Аввакума. Святому молились о крепком сне. Также читали заговоры против бессонницы и отгоняли от дома нечистую силу. А женщины проводили ритуалы с детьми, чтобы те ночью спали крепко и без слез. Также на Аввакума следили за погодой и составляли прогноз.

Приметы на 15 декабря

кошка спит на Аввакума – к скорым морозам;

сильный снег в этот день предвещает богатый урожай трав в следующем году;

сны на Аввакума часто бывают вещими и неприятными;

в день Аввакума нельзя стричь волосы и ногти – можно состричь удачу.

Интересные и важные события в Украине и мире 15 декабря

1917 – Украинский Центральный Совет принял закон о создании Генерального суда.

1970 – советская межпланетная станция "Венера-7" впервые в мире успешно приземлилась на Венере, что стало первым приземлением на другой планете космического аппарата Земли.

2000 – остановлен 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС, что полностью вывело ЧАЭС из работы.

2018 – в Украине восстановлена автокефальная поместная православная церковь.

Кто родился 15 декабря

1832 – Александр Эйфель, французский инженер-строитель.

1852 – Антуан Беккерель, французский физик, первооткрыватель радиоактивности.

1859 – Людовик Заменгоф, польский врач и лингвист, создатель языка эсперанто.

1890 – Василий Емец, украинский бандурист-виртуоз.

1907 – Иосиф Шапиро, советский кинорежиссер, сценарист.

1949 – Дон Джонсон, американский актер и певец.

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