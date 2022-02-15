15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сретение Господне – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 15 февраля.

15 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay

Какой народный и православный праздник у украинцев 15 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 15 февраля

Международный день онкобольного ребенка (International Childhood Cancer Day) – проводится ежегодно, начиная с 2001 года, по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком, с целью оказания посильной помощи от общества: сдать кровь, сделать благотворительный взнос, провести просветительскую работу.

День чествования участников боевых действий на территории других государств – проводится в Украине с 2004 года и приурочен к годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Именинники 15 февраля

День ангела сегодня отмечает Василий.

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Какой сегодня церковный праздник

15 февраля в православной церкви отмечается великий двунадесятый Господний праздник – Сретение Господа нашего Иисуса Христа или Принесение во Храм, который знаменует встречу людей в лице старца Симеона со своим Спасителем.

Народный праздник

В народе 15 февраля почиталось Сретенье Господне – значимый день не только в церкви, но также один из самых больших праздников встречи весны. Считалось, что в этот день зима первый раз встречается с весной. А сретенские морозы, хоть и суровые, зато последние. По погоде на Сретение судили о приближающейся весне.

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Приметы на 15 февраля

если на Сретение выпал солнечный день – весна силу быстро наберет;

на Сретенье воробей из лужи напился – весна уже близко;

снег в этот день обещает позднюю и дождливую весну;

ясное и звездное небо – также указывает на позднюю весну;

на Сретение лучше не уезжать далеко из дома, потому что будет сложно вернуться.

Интересные и важные события в Украине и мире 15 февраля

1913 – в Нью-Йорке открылась первая выставка авангардного искусства.

1919 – принят закон об употреблении украинского языка в госучреждениях.

1922 – в Гааге открылось первое заседание Международного суда.

1931 – состоялась премьера первого фильма о Дракуле.

1969 – британец Роберт Эдвардс впервые провел искусственное оплодотворение человеческой яйцеклетки.

Кто родился 15 февраля

1564 – Галилео Галилей, видный итальянский ученый-физик.

1812 – Чарльз Льюис Тиффани, американский торговец ювелирными изделиями, основатель компании Tiffany&Co.

1933 – Владимир Савченко, украинский писатель-фантаст.

1952 – Александр Муратов, советский и украинский кинорежиссер, сценарист.

1954 – Мэтт Грейнинг, американский мультипликатор, создатель сериалов "Симпсоны" и "Футурама".

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.