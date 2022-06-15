15 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Всемирный день ветра – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 15 июня.

15 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 15 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 15 июня

День защиты людей пожилого возраста или Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей (World Elder Abuse Awareness Day) – был создан в 2011 году под эгидой ООН с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей преклонного возраста.

Всемирный день ветра (Global Wind Day) – праздник призван обратить внимание на потенциал ветроэнергетики.

Именинники 15 июня

День ангела сегодня отмечают: Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Ульяна.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

Киево-Братская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

15 июня в православной церкви чтится память святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, Сочавского, священномученика Пофина, епископа Лионского, и с ним пострадавших, мученицы Бландины и мученика Понтика Лионских. Киево-Братская икона Божией Матери.

Народный праздник

В народе 15 июня почитался праздник Никифора или Зеленого Вьюна. В этот день парни и девушки плели венки, пели песни, посвященные молодоженам нынешнего года.

Реклама

Приметы на 15 июня

воробьи дерутся на Никифора – будет хорошая погода;

с дня Никифора пора окучивать картофель;

сплести венок из вьюна – к счастливой семейной жизни;

в день Никифора нельзя проявлять жадность.

Интересные и важные события в Украине и мире 15 июня

1667 – впервые в мире было успешно проведено переливание крови человеку.

1834 – открыт Киевский национальный университет.

1844 – американец Чарльз Гудьир запатентовал способ вулканизации резины.

1851 – в Америке основана первая в мире фабрика по производству мороженого.

1911 – в США основана компания IBM.

Кто родился 15 июня

1902 – Эрик Эриксон, американский психоаналитик.

1941 – Иван Миколайчук, украинский актер театра и кино.

1943 – Джонни Холлидей, французский рок-певец.

1946 – Демис Руссос, греческий певец.

1954 – Джеймс Белуши, американский киноактер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.