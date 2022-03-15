15 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Всемирный день социальной работы – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 15 марта.

15 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 15 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 15 марта

Всемирный день защиты прав потребителей (World Consumer Rights Day) – организован в 1983 году под эгидой ООН и приурочен к годовщине выступления президента США Джона Кеннеди в Конгрессе в 1962 году.

Всемирный день социальной работы (World Day of Social Work) – профессиональный праздник представителей работы социальной направленности ежегодно отмечается в третий вторник марта, начиная с 1983 года.

Международный день защиты бельков (International Day of Action for the Seals) – экологический праздник, который ежегодно отмечается 15 марта во многих странах мира по инициативе Международного Фонда Защиты Животных IFAW с целью предотвращения охоты на детенышей тюленя ради их меха.

Именинники 15 марта

День ангела сегодня отмечают: Арсений, Иосиф, Николай, Федот.

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Какой сегодня церковный праздник

15 марта в православной церкви чтится память священномученика Феодота, епископа Киринейского, святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского и всея Руси, мученицы Евфалии, мученика Троадия, преподобного Агафона Египетского, мучеников 440 италийских, святителя Арсения, епископа.

Народный праздник

В народе 15 марта отмечался день Федота, который также назывался Ветроносом сильные ветры, которые часто налетали в этот период. Из-за них день считался опасным, лучше было никуда не ходить, чтобы не получить неприятностей от ветров. Федот мог разозлиться и сорвать крышу или разворотить поленницу. Также считалось, что в этот день подземные источники закипают и вырываются наружу, благодаря чему наступает оттепель.

Приметы на 15 марта

на Ветроноса без нужды из дому не показывай носа;

на Федота можно ждать оттепели;

теплый ветер на Федота – теплым будет все лето;

длинные сосульки – к долгой весне.

Интересные и важные события в Украине и мире 15 марта

1892 – американец Джесс Рено запатентовал эскалатор.

1906 – зарегистрирована компания "Роллс-Ройс".

1927 – началось строительство Днепрогэса.

1939 – Карпатская Украина провозгласила независимость.

Кто родился 15 марта

1932 – Ежи Гофман, польский кинорежиссер и сценарист.

1935 – Леонид Енгибаров, советский клоун, мим, киноактер.

1975 – Уильям Адамс, американский рэпер, продюсер, филантроп, лидер группы The Black Eyed Peas.

1975 – Ева Лонгория, американская актриса, модель, продюсер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на март 2022 года: благоприятные и опасные дни.