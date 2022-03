15 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Всемирный день социальной работы (World Day of Social Work) – профессиональный праздник представителей работы социальной направленности ежегодно отмечается в третий вторник марта, начиная с 1983 года.

Международный день защиты бельков (International Day of Action for the Seals) – экологический праздник, который ежегодно отмечается 15 марта во многих странах мира по инициативе Международного Фонда Защиты Животных IFAW с целью предотвращения охоты на детенышей тюленя ради их меха.