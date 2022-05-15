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15 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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15 мая, 08:05
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Международный день семьи – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 15 мая.
15 мая: какой сегодня праздник
15 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 15 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 15 мая

  • Международный день семьи (International Day of Families) – организован под эгидой ООН в 1993 году с целью привлечь внимание людей в мире к проблемам семьи.
  • Международный день защиты климата (International Day of Climate) – экологический праздник, учрежденный ООН с целью защиты и привлечения внимания общественности к проблеме изменения климата.
  • Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести – был организован в Копенгагене в 1981 году в честь людей, которые по моральным или религиозным соображениям отказываются принимать участие в вооруженных конфликтах или вступать в армию.
  • Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS Victims) – чтится ежегодно в третье воскресенье мая. В этот день поднимают проблемы больных и носителей ВИЧ-инфекции, а также вспоминают умерших от СПИДа людей.

Именинники 15 мая

День ангела сегодня отмечают: Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман, Давид.

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Какой сегодня церковный праздник

Путивльская икона Божией Матери
Путивльская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

15 мая в православной церкви настало 4-е воскресенье после Пасхи, о расслабленном. Чтится память святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, праведного Тавифа, святителя Афанасия, мучеников Еспера и Зои и детей их Кириака и Феодула, благоверного и равноапостольного царя Бориса, в святом крещении Михаила, принявшего крещение со своим народом в IX в. Перенесение мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, в святом крещении Романа и Давида. Перенесение мощей мученика Авраамия Болгарского. патриарха Царьградского, Лубенского, чудотворца. Празднование Путивльской иконы Божией Матери.

Народный праздник

В народе 15 мая почитались Борис и Глеб Сеятели. А еще этот день назывался Соловьиным праздником, потому что как раз в этот период особенно красиво пели птицы. С этого дня начинали сажать огурцы, тыкву и продолжали засеивать поля.

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Приметы на 15 мая

  • если на Бориса и Глеба поют соловьи – значит, скоро лето;
  • если соловьи запели раньше кукушки – лето ожидается удачным;
  • в этот день под запретом рыбалка;
  • нельзя пересаживать комнатные цветы;
  • плохая примета – давать деньги в долг.

Интересные и важные события в Украине и мире 15 мая

  • 1648 – битва казаков с войсками Речи Посполитой под предводительством Богдана Хмельницкого.
  • 1848 – крестьянская реформа, согласно которой на землях Галичины отменялась крестьянская повинность.
  • 1928 – первое появление на экранах мультипликационного героя Микки-Мауса.

Кто родился 15 мая

  • 1859 – Пьер Кюри, французский физик, лауреат Нобелевской премии.
  • 1859 – Панас Саксаганский, украинский актер, театральный режиссер, драматург.
  • 1873 – Павел Скоропадский, украинский военачальник и политик, гетман Украины.
  • 1891 – Михаил Булгаков, писатель, драматург, режиссер.
  • 1953 – Майк Олдфилд, английский рок-музыкант, мультиинструменталист.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

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