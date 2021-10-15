15 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 15 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 15 октября
- Всемирный день по борьбе с раком груди ежегодно отмечается 15 октября во многих странах мира с целью обратить внимание людей на проблемы одного из самых распространенных женских онкологических заболеваний.
- Международный день сельских женщин (International Day of Rural Women) был организован под эгидой ООН в 1995 году с целью почитания труда сельских женщин в производстве продовольствия и расширения их прав и возможностей.
- Международный день белой трости или День слепых (International White Cane Safety Day) проводится с целью напомнить обществу о помощи людям с ограниченными физическими возможностями.
- Всемирный день мытья рук (Global Handwashing Day) был организован ООН в 2008 году, который был провозглашен Годом санитарии, с целью привития обществу правил личной гигиены.
Именинники 15 октября
День ангела сегодня отмечают: Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор.
Какой сегодня церковный праздник
15 октября в православной церкви чтится память священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста, блаженного Андрея, Христа ради юродивого, мучеников Давида и Константина, князей Арагветских.
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Народный праздник
В народе 15 октября почитались Куприян и Устинья. Это был период очищения от наваждений и нечистой силы. Традиционно женщины усердно молились Устинье, а мужчины – Куприяну, потому что верили, что так они смогут защититься от бесов, которые выбирали пьяниц и грешников.
Приметы на 15 октября
- на Куприяна и Устинью нельзя сквернословить и чертыхаться, чтобы черти не пришли на зов;
- в этот день категорически нельзя пить, иначе можно напиться до "белой горячки", и тогда явится нечисть;
- ливень в этот день – предвестник суровой зимы.
Интересные и важные события в Украине и мире 15 октября
- 1926 – в Киеве открыт Русский драматический театр (ныне им. Леси Украинки).
- 1940 – состоялась премьера фильма Чарли Чаплина "Великий диктатор".
- 1942 – нацистские захватчики уничтожили Березовское и Дрогичинское гетто.
- 2000 – в Париже на Монмартре открыта "Стена Любви", на которой на 311 языках написано "Я тебя люблю".
Кто родился 15 октября
- 1814 – Михаил Лермонтов, русский поэт, прозаик, драматург.
- 1844 – Фридрих Ницше, немецкий философ, поэт.
- 1863 – Петр Козлов, украинский географ, директор заповедника Аскания-Нова.
- 1905 – Анатолий Бабко, украинский советский химик-аналитик.
- 1960 – Евгений Комаровский, украинский педиатр, телеведущий.
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