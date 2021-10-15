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15 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
15 октября, 07:25
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Всемирный день по борьбе с раком груди, Международный день сельских женщин – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 15 октября.
15 октября: какой сегодня праздник
15 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 15 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 15 октября

  • Всемирный день по борьбе с раком груди ежегодно отмечается 15 октября во многих странах мира с целью обратить внимание людей на проблемы одного из самых распространенных женских онкологических заболеваний.
  • Международный день сельских женщин (International Day of Rural Women) был организован под эгидой ООН в 1995 году с целью почитания труда сельских женщин в производстве продовольствия и расширения их прав и возможностей.
  • Международный день белой трости или День слепых (International White Cane Safety Day) проводится с целью напомнить обществу о помощи людям с ограниченными физическими возможностями.
  • Всемирный день мытья рук (Global Handwashing Day) был организован ООН в 2008 году, который был провозглашен Годом санитарии, с целью привития обществу правил личной гигиены.

Именинники 15 октября

День ангела сегодня отмечают: Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

15 октября в православной церкви чтится память священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста, блаженного Андрея, Христа ради юродивого, мучеников Давида и Константина, князей Арагветских.

Народный праздник

В народе 15 октября почитались Куприян и Устинья. Это был период очищения от наваждений и нечистой силы. Традиционно женщины усердно молились Устинье, а мужчины – Куприяну, потому что верили, что так они смогут защититься от бесов, которые выбирали пьяниц и грешников.

Приметы на 15 октября

  • на Куприяна и Устинью нельзя сквернословить и чертыхаться, чтобы черти не пришли на зов;
  • в этот день категорически нельзя пить, иначе можно напиться до "белой горячки", и тогда явится нечисть;
  • ливень в этот день – предвестник суровой зимы.

Интересные и важные события в Украине и мире 15 октября

  • 1926 – в Киеве открыт Русский драматический театр (ныне им. Леси Украинки).
  • 1940 – состоялась премьера фильма Чарли Чаплина "Великий диктатор".
  • 1942 – нацистские захватчики уничтожили Березовское и Дрогичинское гетто.
  • 2000 – в Париже на Монмартре открыта "Стена Любви", на которой на 311 языках написано "Я тебя люблю".

Кто родился 15 октября

  • 1814 – Михаил Лермонтов, русский поэт, прозаик, драматург.
  • 1844 – Фридрих Ницше, немецкий философ, поэт.
  • 1863 – Петр Козлов, украинский географ, директор заповедника Аскания-Нова.
  • 1905 – Анатолий Бабко, украинский советский химик-аналитик.
  • 1960 – Евгений Комаровский, украинский педиатр, телеведущий.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 года.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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