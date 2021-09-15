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15 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
15 сентября, 07:25
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Международный день демократии, День HR-менеджера – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 15 сентября.
15 сентября: какой сегодня праздник
15 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 15 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 15 сентября

  • Международный день демократии (International Day of Democracy) был установлен ООН в 2007 году и приурочен к проведению первой международной конференции новых и восстановленных демократий.
  • Международный день распространения информации о лимфоме (World Lymphoma Awareness Day) – эта медицинская дата проводится с целью профилактики и борьбы с распространением опасного заболевания.
  • День HR-менеджера – свой профессиональный праздник каждую третью среду сентября отмечают специалисты по управлению персоналом.

Именинники 15 сентября

День ангела сегодня отмечают: Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан.

Какой сегодня церковный праздник

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15 сентября в православной церкви чтится память преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, мученика Маманта, отца его Феодота и матери Руфины, преподобного Иоанна постника, патриарха Константинопольского, мучеников 3628 в Никомидии.

Народный праздник

В народе 15 сентября отмечался день Мамонтия. Этого святого называли покровителем овец и коз. В этот день было положено с особым вниманием относиться к домашней скотине, чтобы не пропустить болезни, сглаз и другие напасти. Традиционно на стол в этот день подавали блюда из козьего молока. А вот идти на рынок рискованно – можно стать жертвой воров.

Приметы на 15 сентября

  • обильная роса на Мамония – к теплу;
  • на Мамонтия нельзя выгонять поутру скотину на пастбище;
  • подходящее время убирать во дворе, в сараях и утепляться к зиме;
  • красный закат на Мамонтия – к скорым холодам.

Интересные и важные события в Украине и мире 15 сентября

  • 1830 – в Англии открылась первая в мире междугородняя железнодорожная линия на паровой тяге.
  • 1916 – произошло первое в истории мировых войн применение танков в бою: англичане на реке Сомме направили против немцев 49 танков Mark I.
  • 1928 – английский микробиолог Александр Флеминг первым в мире выделил пенициллин.
  • 1971 – день рождения "Гринпис".
  • 1997 – зарегистрирован домен Google.com.

Кто родился 15 сентября

  • 1254 – Марко Поло, итальянский путешественник.
  • 1789 – Джеймс Фенимор Купер, американский писатель.
  • 1890 – Агата Кристи, английская писательница, автор детективных рассказов.
  • 1894 – Жан Ренуар, французский кинорежиссер, актер, продюсер, сценарист.
  • 1925 – Кирилл Лавров, советский и российский актер театра и кино.
  • 1946 – Оливер Стоун, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
  • 1977 – Том Харди, британский актер, продюсер, сценарист.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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