15 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 15 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 15 сентября
- Международный день демократии (International Day of Democracy) был установлен ООН в 2007 году и приурочен к проведению первой международной конференции новых и восстановленных демократий.
- Международный день распространения информации о лимфоме (World Lymphoma Awareness Day) – эта медицинская дата проводится с целью профилактики и борьбы с распространением опасного заболевания.
- День HR-менеджера – свой профессиональный праздник каждую третью среду сентября отмечают специалисты по управлению персоналом.
Именинники 15 сентября
День ангела сегодня отмечают: Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан.
Какой сегодня церковный праздник
15 сентября в православной церкви чтится память преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, мученика Маманта, отца его Феодота и матери Руфины, преподобного Иоанна постника, патриарха Константинопольского, мучеников 3628 в Никомидии.
Народный праздник
В народе 15 сентября отмечался день Мамонтия. Этого святого называли покровителем овец и коз. В этот день было положено с особым вниманием относиться к домашней скотине, чтобы не пропустить болезни, сглаз и другие напасти. Традиционно на стол в этот день подавали блюда из козьего молока. А вот идти на рынок рискованно – можно стать жертвой воров.
Приметы на 15 сентября
- обильная роса на Мамония – к теплу;
- на Мамонтия нельзя выгонять поутру скотину на пастбище;
- подходящее время убирать во дворе, в сараях и утепляться к зиме;
- красный закат на Мамонтия – к скорым холодам.
Интересные и важные события в Украине и мире 15 сентября
- 1830 – в Англии открылась первая в мире междугородняя железнодорожная линия на паровой тяге.
- 1916 – произошло первое в истории мировых войн применение танков в бою: англичане на реке Сомме направили против немцев 49 танков Mark I.
- 1928 – английский микробиолог Александр Флеминг первым в мире выделил пенициллин.
- 1971 – день рождения "Гринпис".
- 1997 – зарегистрирован домен Google.com.
Кто родился 15 сентября
- 1254 – Марко Поло, итальянский путешественник.
- 1789 – Джеймс Фенимор Купер, американский писатель.
- 1890 – Агата Кристи, английская писательница, автор детективных рассказов.
- 1894 – Жан Ренуар, французский кинорежиссер, актер, продюсер, сценарист.
- 1925 – Кирилл Лавров, советский и российский актер театра и кино.
- 1946 – Оливер Стоун, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
- 1977 – Том Харди, британский актер, продюсер, сценарист.
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