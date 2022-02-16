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16 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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16 февраля, 07:25
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День Единения – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 16 февраля.
16 февраля: какой сегодня праздник
16 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay

Какой народный и православный праздник у украинцев 16 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 16 февраля

  • День военного журналиста в Украине – праздник основан в 2018 году в память о погибшем на Донбассе в 2015 году военном корреспонденте Дмитрии Лабуткине.
  • День Единения – новый государственный праздник в Украине, учрежденный указом президента Владимиром Зеленским от 14 февраля 2022 года с целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание.

Именинники 16 февраля

День ангела сегодня отмечают: Адриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей.

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Какой сегодня церковный праздник

16 февраля в православной церкви проводится попразднство Сретения Господня. Чтится память праведных Симеона Богоприимца и Анны, пророчицы, равноапостольного Николая, архиепископа Японского, святителя Симеона, епископа Полоцкого, епископа Тверского, благоверного князя Романа Угличского, пророка Азарии, мучеников Папия, Диодора, Клавдиана, мучеников Адриана и Еввула, мученика Власия Кесарийского

Народный праздник

В народе 16 февраля почитались Семен и Анна, которых также называли Хранители младенцев. Этим святым молились о здоровье новорожденных детей. В хозяйствах в этот день начиналась подготовка и починка летней лошадиной сбруи для сельхозработ, поэтому день также назывался Починки. С самого утра вся семья шла в сараи и занималась работой. А вот подметать было нежелательно, чтобы с сором не вымести из дома домового.

Приметы на 16 февраля

  • снег пошел хлопьями – лето будет дождливым;
  • Семен с Анной сбрую починяют;
  • на Семена и Анну нельзя лениться;
  • также в этот день нельзя обижать лошадей.

Интересные и важные события в Украине и мире 16 февраля

  • 1923 – английский археолог Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона.
  • 1957 – в СССР учреждена медаль "За спасение утопающих".
  • 1968 – в Америке начала функционировать первая служба спасения 911.
  • 2005 – вступил в силу Киотский протокол – международное соглашение с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению.

Кто родился 16 февраля

  • 1813 – Семен Гулак-Артемовский, украинский и русский оперный певец, композитор.
  • 1834 – Эрнст Геккель, немецкий естествоиспытатель.
  • 1885 – Зинаида Рыбчинская, украинская драматическая актриса и певица.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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