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16 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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16 мая, 00:05
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Международный день мирного сосуществования – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 16 мая.
16 мая: какой сегодня праздник
16 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 16 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 16 мая

  • Международный день мирного сосуществования (International Day of Living Together in Peace) – был организован под эгидой ООН в 2017 году с целью поощрения мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.
  • Международный день света (International Day of Light) – учрежден ЮНЕСКО в 2017 году и посвящен роли света в науке, культуре, искусстве, образовании, медицине, коммуникации и энергетике.
  • Международный день биографов (Biographers Day) – отмечают авторы жизнеописаний известных исторических личностей.

Именинники 16 мая

День ангела сегодня отмечают: Викентий, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Феодосий.

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Какой сегодня церковный праздник

Икона Божией Матери Успение Киево-Печерская
Икона Божией Матери Успение Киево-Печерская / Фото: Pinterest

16 мая в православной церкви чтится помять мучеников Тимофея и Мавры, преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, преподобного Петра, чудотворца, епископа Аргосского. Празднование икон Божией Матери: Успения Киево-Печерской, принесенной из Царьграда, Киево-Печерской и Свенской.

Народный праздник

В народе 16 мая почиталась Мавра Рассадница. Как понятно из названия, в этот период высаживали на грядки рассаду капусты и засевали огороды семенами. Другое название дня – Мавра Молочница, потому что, по наблюдениям людей, что коровы начинали отъедаться на свежей зелени и давать больше молока.

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Приметы на 16 мая

  • большая роса и ясный день на Мавру – будет хороший урожай огурцов;
  • утро сухое – к скорому дождю;
  • пышно расцвела черемуха – лето будет дождливым;
  • чтобы рассаду не тронули вредители, ее нужно окропить святой водой.

Интересные и важные события в Украине и мире 16 мая

  • 1648 – Богдан Хмельницкий одержал победу над войсками Речи Посполитой под Желтыми Водами.
  • 1863 – стартовало строительство Одесской железной дороги.
  • 1929 – прошла первая церемония вручения кинопремий "Оскар" в Голливуде.
  • 2004 – украинская певица Руслана Лижичко получила I место в конкурсе Евровидение-2004.

Кто родился 16 мая

  • 1905 – Генри Фонда, американский актер.
  • 1966 – Джанет Джексон, американская поп-певица и актриса, сестра Майкла Джексона.
  • 1986 – Меган Фокс, американская актриса и фотомодель.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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