16 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День шефа, День здорового питания, День анестезиолога и День аллерголога – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 16 октября.

16 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 16 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 16 октября

День шефа или день босса (National Boss's Day) — профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней, который начал отмечаться с 1962 года по инициативе работницы Патриции Хароски в честь любимого босса. — профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней, который начал отмечаться с 1962 года по инициативе работницы Патриции Хароски в честь любимого босса.

Всемирный день анестезиолога (World Anaesthesia Day) – свой профессиональный праздник отмечают специалисты обезболивания и реанимации в честь впервые проведенной в этот день в 1846 году американцем Томасом Мортоном успешной операции под эфирным наркозом.

День аллерголога – неофициальный праздник отмечают медики, которые занимаются профилактикой и лечением аллергических реакций и нарушений иммунной системы.

Всемирный день продовольствия (World Food Day) проводится, начиная с 1979 года, под эгидой ООН в честь образования Организации продовольствия и сельского хозяйства в 1945 году с целью осведомленности людей о мировой продовольственной проблеме и избавления от голода.

Всемирный день хлеба (World Bread Day) – еще один съедобный праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и кондитеров и проводится в честь самого популярного продукта в мире.

Всемирный день здорового питания (World Healthy Food Day) – отмечается с целью борьбы с ожирением и информированности общества о пользе здорового питания как образа жизни.

Именинники 16 октября

День ангела сегодня отмечают: Денис, Иван, Марфа, Павел, Петр.

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Какой сегодня церковный праздник

16 октября в православной церкви чтится память священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика, пресвитера, и Елевферия, диакона, преподобного Дионисия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Иоанна Хозевита, епископа Кесарийского, блаженного Исихия Хоривита.

Народный праздник

В народе 16 октября почитался Денис Позимний. Считалось, что перед наступлением зимы на землю приходят злые духи, из-за которых у людей возникают разные осенние болезни и другие напасти. Люди на Дениса опасались нечистой силы и порчи, а особенно глазливыми считали черноглазых и кареглазых.

Приметы на 16 октября

низкие облака – к скорому снегу;

на Дениса помогают заговоры от сглаза;

против порчи и злого наговора спасут лук, чеснок, редька и соль;

запах чеснока и лука также отпугнет нечистую силу.

Интересные и важные события в Украине и мире 16 октября

1853 – началась Крымская война между Российской империей и коалицией Великобритании, Франции, Османской империи, Сардинского королевства.

1918 – украинский гетман Павел Скоропадский издал указ о возрождении казачества.

1923 – основана кинокомпания The Walt Disney Company.

1979 – в Киеве начал работу театр "Дружба".

Кто родился 16 октября

1854 – Оскар Уайльд, ирландский поэт, драматург, прозаик.

1907 – Петр Григоренко, правозащитник, основатель Украинской Хельсинкской группы.

1955 – Леонид Десятников, советский и российский композитор.

1958 – Тим Роббинс, американский актер, режиссер, сценарист, продюсер.

1961 – Марк Леви, французский писатель.

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