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17 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

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17 марта, 07:25
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День святого Патрика – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 17 марта.
17 марта: какой сегодня праздник
17 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 17 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 17 марта

  • День святого Патрика (St. Patrick's Day) – национальный праздник Ирландии в честь покровителя страны, который, по преданию, принес христианство на языческий остров и изгнал всех змей.
  • День мобилизационного работника – профессиональный праздник отмечается в Украине 17 марта с 2017 года.
  • Пурим – завершение еврейского праздника, который отмечается в память о спасении евреев, живших на территории Древней Персии, от истребления Аманом-амаликитянином. Празднуется в 14-й день адара и в 2022 году выпадает на период с вечера 16 до вечера 17 марта.

Именинники 17 марта

День ангела сегодня отмечают: Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

17 марта в православной церкви чтится память преподобного Герасима, что на Иордане, мучеников Павла и Иулиании, преподобного Иакова постника, преподобного Герасима Вологодского, святителя Григория, епископа Констанции Кипрской. Перенесение мощей благоверного князя Вячеслава Чешского.

Народный праздник

В народе 17 марта отмечался день Герасима, которого также называли Грачевником, потому что к этому времени как раз прилетали грачи. По поведению птиц люди решали, когда можно начинать сеять. А святого Герасима просили об изгнании нечистой силы из дома.

Приметы на 17 марта:

  • Герасим грача ведет – скоро снег сойдет;
  • грачи начинают обустраивать гнезда – весна будет скорой и дружной;
  • если птицы беспокойные и на гнездах не сидят – холода еще вернутся;
  • грачи раскричались – к дождю;
  • в этот день не нужно совершать серьезные покупки – они будут неудачными.

Интересные и важные события в Украине и мире 17 марта

  • 1845 – англичанин Стивен Перри запатентовал канцелярскую резинку.
  • 1917 – в Киеве образована Центральная Рада под председательством М. С. Грушевского.
  • 1960 – в Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры.
  • 1972 – в Киеве создан Музей книги и книгопечатания Украины.

Кто родился 17 марта

  • 1856 – Михаил Врубель, украинский и российский художник.
  • 1903 – Юрий Дольд-Михайлик, украинский советский писатель.
  • 1948 – Уильям Гибсон, американский писатель-фантаст.
  • 1951 – Курт Рассел, американский актер, продюсер и сценарист.

Ранее мы публиковали лунный календарь на март 2022 года: благоприятные и опасные дни.

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