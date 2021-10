17 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты (International Day for the Eradication of Poverty) отмечается с 1992 года под эгидой ООН в память подписания в Париже Всеобщей декларации прав человека в 1987 году с целью борьбы с нарушениями прав человека, нищетой, насилием и голодом.