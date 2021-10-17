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17 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
17 октября, 07:25
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День борьбы за ликвидацию нищеты, День работника пищевой промышленности – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 17 октября.
17 октября: какой сегодня праздник
17 октября: какой сегодня праздник / Фото: Коллаж: Сегодня

Какой народный и православный праздник у украинцев 17 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 17 октября

  • Международный день борьбы за ликвидацию нищеты (International Day for the Eradication of Poverty) отмечается с 1992 года под эгидой ООН в память подписания в Париже Всеобщей декларации прав человека в 1987 году с целью борьбы с нарушениями прав человека, нищетой, насилием и голодом.
  • День работника пищевой промышленности – во многих странах профессиональный праздник работников этой отрасли отмечается в третье воскресенье октября с 1966 года.

Именинники 17 октября

День ангела сегодня отмечают: Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Ерофей, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

17 октября в православной церкви чтится память священномученика Ерофея, епископа Афинского, благоверного князя Владимира Ярославича, Новгородского, чудотворца, святых Елладия и Онисима, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, преподобного Аммона, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Гаия, Фауста, Евсевия и Херимона, священномученика Петра Капитолийского, мучениц Домнина и дочерей ее Виринея (Вероники) и Проскудии (Просдокы), преподобного Амона, преподобного Павла Препростого, мучеников Давикта (Адавкта) и дочери его Калисфении, святителя Стефана Щиляновича.

Народный праздник

В народе 17 октября почитался Ерофеев день. Считалось, что на Ерофея приходится последний день, когда в лесу бродят и шумят лешие. А уже на следующий день лесные духи уходят под землю до самой весны. Вместе с ними зимовать отправляются и звери.

Приметы на 17 октября

  • с Ерофея холода становятся сильнее;
  • в Ерофеев день уже можно и шубу надевать;
  • на Ерофея нельзя ходить в лес, чтобы леший не утащил под землю.

Интересные и важные события в Украине и мире 17 октября

  • 1659 – в Переяславле сын Богдана Хмельницкого Юрий подписал с Москвой соглашение, которым регулировалось положение казаков.
  • 1831 – Майкл Фарадей произвел испытание электрического динамо, открыв электромагнитную индукцию.
  • 1897 – Константин Циолковский сообщил о постройке аэродинамической трубы.
  • 1956 – в Швеции заработала первая в мире автоматическая система мобильной связи.
  • 1989 – в Киеве открылся I Всесоюзный фестиваль анимационных фильмов "Крок".

Кто родился 17 октября

  • 1814 – Яков Головацкий, украинский поэт, писатель, фольклорист.
  • 1911 – Михаил Друян, советский кинооператор-мультипликатор.
  • 1915 – Артур Миллер, американский драматург и прозаик, третий муж Мерилин Монро.
  • 1933 – Андрей Кушниренко, украинский композитор, хоровой дирижер.
  • 1936 – Иван Драч, украинский прозаик, поэт, сценарист, критик, политический деятель.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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