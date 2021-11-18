18 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день отказа от курения, Международный день философии – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 18 ноября.

18 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 18 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 18 ноября

Международный день отказа от курения (No Smoking Day) был организован Американским онкологическим обществом в 1977 году и ежегодно проводится в третий четверг ноября с целью информировать людей о пагубном воздействии сигарет на здоровье, снизить табачную зависимость, вовлечь общество в борьбу с курением.

Международный день философии (World Philosophy Day) был установлен в 2005 году на 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО и ежегодно отмечается в третий четверг ноября с целью приобщить мировое сообщество к богатству философской мысли.

День сержанта Вооруженных Сил Украины — молодой государственный праздник, который был установлен в 2019 году с целью чествования профессионализма сержантов и старшин Вооруженных Сил Украины.

Именинники 18 ноября

День ангела сегодня отмечают: Гавриил, Галактион, Григорий, Иона, Памфил, Тимофей, Тихон.

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Какой сегодня церковный праздник

18 ноября в православной церкви чтится память мучеников Галактиона и Епистимии, апостолов от 70-х: Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога, святителя Григория, архиепископа Александрийского.

Народный праздник

В народе 18 ноября отмечался день Ионы. Этому святому незамужние девушки молились о хорошем женихе, удачном замужестве и счастливой семейной жизни. Чтобы быстрее встретить возлюбленного, совершали ритуал: рано утром выходили во двор и разбрасывали вокруг дома мелкие монетки. Считалось, что это поможет привлечь суженого. Обычно к этому дню завершалась уборка редьки в огороде, и в день Ионы было принято подавать на стол блюда из нее.

Приметы на 18 ноября

если на Иона поесть блюда из редьки, следующий год будет урожайным;

в день Иона лучше не решать серьезные дела и не делать дорогих покупок;

на Иону полезно париться в бане – весь год болезни не проймут;

выпал снег на Иона — вся зима будет снежной;

низкие тучи в этот день – предвестники плохой погоды.

Интересные и важные события в Украине и мире 18 ноября

1870 — первая официальная линия голубиной почты открыта между Туром и Парижем.

1928 — в Нью-Йорке состоялась премьера первого звукового мультфильма "Пароходик Вилли" с Микки Маусом.

2005 — Америка отменила ограничительную внешнеторговую поправку Джексона-Вэника для Украины.

Кто родился 18 ноября

1787 — Луи Дагер, французский художник, изобретатель, один из создателей фотографии.

1828 — Джон Даун, английский генетик, открывший синдром Дауна.

1944 — Вольфганг Йооп, немецкий модельер, основатель дома моды JOOP!

1946 — Аманда Лир, французская поп-певица, актриса и модель.

1948 — Герман Раребелл, немецкий барабанщик, автор песен, участник рок-группы Scorpions.

1962 — Кирк Хэмметт, американский гитарист, автор песен, участник группы Metallica.

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