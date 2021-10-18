18 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день конфет, Европейский день борьбы с торговлей людьми – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 18 октября

18 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 18 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 18 октября

Европейский День борьбы с торговлей людьми (European Anti-trafficking Day) был организован в 2007 году с целью повышения уровня осведомленности общества о феномене покупки и продажи людей, а также борьбы с этой проблемой и защиты прав потерпевших.

Всемирный день конфет – сладкий вкусный праздник любителей и профессионалов, которые имеют непосредственное отношение к процессу производства этого популярного лакомства.

Всемирный день галстука (International Necktie Day) – неофициальный праздник поклонников этой модной детали одежды мужчин и женщин.

Европейский день бумажного пакета (European Paper Bag Day) – экологическая дата, предложенная в 2018 году Европейской ассоциацией производителей бумажных мешков в Европе с целью привлечь внимание к проблеме загрязнения природы.

Всемирный день менопаузы (World Menopause Day) учрежден Международным обществом менопаузы (МОМ) совместно с ВОЗ с целью сохранение здоровья женщин в сложный период их жизни.

Именинники 18 октября

День ангела сегодня отмечают: Александра, Алексей, Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким, Ермоген, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филарет, Филипп.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

18 октября в православной церкви чтится память мученицы Харитины, преподобных Дамиана пресвитера, целителя, Иеремии и Матфея прозорливых, Киево-Печерских, в Ближних пещерах, священномученика Дионисия, епископа Александрийского, мученицы Мамелхвы Персидской, преподобного Григория Хандзойского.

Народный праздник

В народе 18 октября почиталась Харитина. К этому времени вся работа с улицы перемещалась в дома, женщины занимались рукоделием, работали за прялками и ткацкими станками, делали холсты и одежду, а девушки вышивали и вязали, сопровождая свое рукоделие разговорами и пением.

Приметы на 18 октября

Харитина ткала и пряла – всю семью одевала;

летают вороны и галки – скоро пойдет снег;

облака плывут против ветра – нагоняют на землю снег;

безветренная погода на Харитину – к похолоданию.

Интересные и важные события в Украине и мире 18 октября

1867 – Аляска перешла от России в состав США.

1922 – основана британская радиовещательная корпорация BBC.

1942 – в ходе Второй мировой войны нацисты уничтожили Брестское гетто.

1955 – в Украине начала работать Каховская ГЭС.

1995 – Украина вступила в Совет Европы.

Кто родился 18 октября

1926 – Чак Берри, американский гитарист, певец, автор песен, пионер рок-н-ролла.

1960 – Жан-Клод Ван Дамм, американский актер, мастер боевых искусств, сценарист, режиссер.

1982 – Светлана Лобода, украинская певица, ведущая, автор песен.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 года.