18 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 18 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 18 октября
- Европейский День борьбы с торговлей людьми (European Anti-trafficking Day) был организован в 2007 году с целью повышения уровня осведомленности общества о феномене покупки и продажи людей, а также борьбы с этой проблемой и защиты прав потерпевших.
- Всемирный день конфет – сладкий вкусный праздник любителей и профессионалов, которые имеют непосредственное отношение к процессу производства этого популярного лакомства.
- Всемирный день галстука (International Necktie Day) – неофициальный праздник поклонников этой модной детали одежды мужчин и женщин.
- Европейский день бумажного пакета (European Paper Bag Day) – экологическая дата, предложенная в 2018 году Европейской ассоциацией производителей бумажных мешков в Европе с целью привлечь внимание к проблеме загрязнения природы.
- Всемирный день менопаузы (World Menopause Day) учрежден Международным обществом менопаузы (МОМ) совместно с ВОЗ с целью сохранение здоровья женщин в сложный период их жизни.
Именинники 18 октября
День ангела сегодня отмечают: Александра, Алексей, Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким, Ермоген, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филарет, Филипп.
Какой сегодня церковный праздник
18 октября в православной церкви чтится память мученицы Харитины, преподобных Дамиана пресвитера, целителя, Иеремии и Матфея прозорливых, Киево-Печерских, в Ближних пещерах, священномученика Дионисия, епископа Александрийского, мученицы Мамелхвы Персидской, преподобного Григория Хандзойского.
Народный праздник
В народе 18 октября почиталась Харитина. К этому времени вся работа с улицы перемещалась в дома, женщины занимались рукоделием, работали за прялками и ткацкими станками, делали холсты и одежду, а девушки вышивали и вязали, сопровождая свое рукоделие разговорами и пением.
Приметы на 18 октября
- Харитина ткала и пряла – всю семью одевала;
- летают вороны и галки – скоро пойдет снег;
- облака плывут против ветра – нагоняют на землю снег;
- безветренная погода на Харитину – к похолоданию.
Интересные и важные события в Украине и мире 18 октября
- 1867 – Аляска перешла от России в состав США.
- 1922 – основана британская радиовещательная корпорация BBC.
- 1942 – в ходе Второй мировой войны нацисты уничтожили Брестское гетто.
- 1955 – в Украине начала работать Каховская ГЭС.
- 1995 – Украина вступила в Совет Европы.
Кто родился 18 октября
- 1926 – Чак Берри, американский гитарист, певец, автор песен, пионер рок-н-ролла.
- 1960 – Жан-Клод Ван Дамм, американский актер, мастер боевых искусств, сценарист, режиссер.
- 1982 – Светлана Лобода, украинская певица, ведущая, автор песен.
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