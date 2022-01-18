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18 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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18 января, 07:25
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Крещенский сочельник – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 18 января.
18 января: какой сегодня праздник
18 января: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Какой народный и православный праздник у украинцев 18 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 18 января

  • День Винни Пуха – праздник почитателей литературного героя, а также таланта его создателя, английского писателя Алана Александра Милна, 140-летний юбилей которого приходится на сегодня.

Именинники 18 января

День ангела сегодня отмечают: Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина, Роман, Семен, Сергей, Татьяна.

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Какой сегодня церковный праздник

18 января в православной церкви отмечается навечерие Богоявления, или Крещенский сочельник. Чтится память священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского и мученика Феоны, волхва, преподобной Синклитикии Александрийской, пророка Михея, преподобной Аполлинарии, преподобного Фостирия.

Народный праздник

В народе 18 января в канун Крещения Христова проводился Крещенский сочельник. Люди готовились к великому празднику и весь день соблюдали пост, а потому это время еще носило название Голодный вечер. На стол подавали 12 постных блюд, главным из которых была голодная кутья – в отличие от щедрой ее готовили без масла, сливок и смальца.

На Крещенский сочельник в последний раз проводили святочные празднества, колядования и гадания. А еще перед Крещением люди собирали снег, который применяли для омоложения и лечения от многих хворей, потому что считали его целебным. Самые чудодейственные свойства в этот период приписывали воде в водоемах и колодцах, считая ее священной. Чтобы приобщиться к чуду Крещения Господня, набирали чашу с водой и в полночь внимательно наблюдали за ней. Когда по воде пойдет рябь – в этот момент открываются небеса, и сам Господь смотрит на землю.

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Приметы на 18 января

  • звездное крещенское небо – к хорошему урожаю хлеба;
  • снег на Крещение – значит уродит гречиха;
  • если разгулялись метели – пчелы будут хорошо роиться;
  • южный ветер в канун Крещения – к грозовому лету;
  • в Крещенский cочельник нельзя ничего выносить и отдавать из дома;
  • а еще нельзя одалживать деньги.

Интересные и важные события в Украине и мире 18 января

  • 1654 – на Переяславской раде было принято решение о присоединении территории Войска Запорожского к Русскому царству.
  • 1778 – английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова.
  • 1963 – во Львове основан футбольный клуб "Карпаты".

Кто родился 18 января

  • 1864 – Иван Ижакевич, украинский живописец, писатель и график.
  • 1882 – Алан Александр Милн, английский писатель, автор "Винни-Пуха".
  • 1955 – Кевин Костнер, американский актер, продюсер, режиссер, музыкант.
  • 1962 – Тамара Гвердцители, грузинская певица.
  • 1982 – Екатерина Кухар, украинская артистка балета, прима-балерина.
  • 1986 – Валентина и Вита Семеренко, сестры-близнецы, украинские биатлонистки.

Ранее мы публиковали лунный календарь на январь 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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