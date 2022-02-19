19 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День Государственного герба Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 19 февраля.

19 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Какой народный и православный праздник у украинцев 19 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 19 февраля

День Государственного герба Украины – был организован в честь утверждения в 1992 году Верховной Радой Украины трезубца в качестве малого герба Украины.

Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов – экологическая дата, учрежденная в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией.

Именинники 19 февраля

День ангела сегодня отмечают: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Юлиан.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

19 февраля в православной церкви чтится память преподобного Вукола, епископа Смирнского, преподобного Варсонофия Великого и Иоанна, пророка, святителя Фотия, патриарха Константинопольского, мучениц Дорофеи, Кристины, Каллисты и мученика Феофила, мученицы Фаусты, мучеников Евиласия и Максима, мученика Юлиана, мучениц Марфы, Марии и брата их преподобномученика Ликариона, отрока.

Народный праздник

В народе 19 февраля почитался Вукол Телятник. В этот период в хозяйствах уже начинали рождаться телята, так что на Вукола, как и во вчерашний день Агафьи, особое внимание уделяли коровам и заботились о том, чтобы они благополучно отелились. Стельным коровам давали больше корма. Хлев окуривали травами, чтобы телята росли крепкими, а молоко у коров было вкусным.

Приметы на 19 февраля

если корова отелилась двойней, и телята одношерстные – хорошая примета, а если разношерстные – к худу;

у коровы под копытом мокро – значит, молока убавится;

мыши вылезли из нор – к пасмурному дню;

на Вукола выдался морозный день – к бурной весне и жаркому лету.

Интересные и важные события в Украине и мире 19 февраля

1855 – французский математик и астроном Урбен Леверье представил Парижской академии наук первую в мире карту погоды.

1878 – американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал фонограф.

1954 – принят Указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.

1992 – Верховная Рада Украины утвердила трезубец в качестве малого герба Украины.

Кто родился 19 февраля

1473 – Николай Коперник, немецкий астроном, математик, механик, автор учения о гелиоцентрической системе мира.

1993 – Виктория Джастис, американская певица и актриса.

2004 – Милли Бобби Браун, британо-американская актриса и модель.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.