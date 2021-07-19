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19 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
19 июля, 07:25
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День тренера в Украине, День моря в Японии – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 19 июля.
19 июля: какой сегодня праздник
19 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 19 июля? День тренера в Украине. Память преподобного Сисоя Великого – в православном календаре. Сысоев день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Иннокентий, Марфа, Ульяна, Федор.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 19 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 июля.

  • День тренера в Украине – новый профессиональный праздник украинских специалистов, который впервые отмечается в 2021 году и был установлен в поддержку инициативы работников сферы физической культуры и спорта Украины постановлением президента от 24 июня 2021 года.
  • День моря или Уме-но хи – в Японии в третий понедельник июля проводится государственный праздник, посвященный благодарности морю.
  • День женщин-министров – еще один праздник отмечается в Японии.
  • День независимости – празднует Лаос.

Какой сегодня праздник

19 июля в православной церкви наступает 5-я неделя по Пятидесятнице. Чтится память преподобного Сисоя Великого, преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Марина, Марфы, Авдифакса, Аввакума, Кирина, Валентина, пресвитера, Астерия и многих других в Риме, мучеников Исавра, диакона, Иннокентия, Феликса, Ермия, Василия, Перегрина, Руфа и Руфина, мученика Коинта Фригийского, мученицы Лукии, девы, и с ней мучеников Рикса, Антония, Лукиана, Исидора, Диона, Диодора, Кутония, Ароноса, Капика и Сатура. Обретение мощей праведной девы Иулиании, княжны Ольшанской.

В народе 19 июля отмечался Еремеев или Сысоев день. В этот период обычно подходили к завершению посевные работы, и хозяйки варили смородиновое варенье. Люди верили, что на Сысоя выпадает самая целебная роса.

Приметы на 19 июля

  • если босиком пройтись по росе, весь год будет здоровье;
  • утренняя роса помогает созревать хлебу;
  • каждое дело нужно делать вовремя.

Интересные и важные события в Украине и мире 19 июля

  • 1650 – заключен военный союз между Богданом Хмельницким и турецким послом Осман-ага.
  • 1946 – прошла первая кинопроба Мэрилин Монро.
  • 1980 – в СССР открылись XXII Олимпийские игры.

Кто родился 19 июля

  • 1814 – Сэмюэль Кольт, американский промышленник, основатель одноименной фирмы стрелкового оружия.
  • 1893 – Владимир Маяковский, русский поэт.
  • 1947 – Брайан Мэй, гитарист группы Queen.
  • 1971 – Виталий Кличко, украинский боксер, политик, Киевский городской голова.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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