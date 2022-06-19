19 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

День медика и День отца – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 19 июня.

19 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 19 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 19 июня

День медицинского работника – во многих странах в третье воскресенье июня отмечается профессиональный праздник День медика.

Международный день отца (Father`s Day) – на третье июньское воскресенье также приходится праздник всех пап в мире.

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта (International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict) – проводится ежегодно под эгидой ООН, начиная с 2015 года.

Всемирный день детского футбола – провозглашен Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и посвящен самым юным любителям этого вида спорта.

Международный день прогулки (World Sauntering Day) – был основан в 1979 году как альтернатива бегу трусцой, чтобы люди могли неспешно оценивать красоту окружающего мира.

День фермера в Украине – праздник был учрежден в 2020 году в честь работников фермерских хозяйств.

Именинники 19 июня

День ангела сегодня отмечают: Георгий, Ефим, Илларион, Иона, Сусанна, Фекла.

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Какой сегодня церковный праздник

Семистрельная икона Божией Матери / Фото: Pinterest

19 июня в православной церкви отмечается 1-е воскресенье после Пятидесятницы. Всех святых. Чтится память преподобного Виссариона, чудотворца Египетского, преподобного Иллариона Нового, преподобномучениц дев Архелаи, Фекли и Сусанны. Заговоры на Петров пост. Празднование иконы Божией Матери "Смягчение злых сердец" (Семистрельная) и "Нерушимая Стена".

Народный праздник

В народе 19 июня почитался Ларион Пропольник. Как понятно из названия, в этот день люди занимались прополкой сорняков в поле и на огороде.

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Приметы на 19 июня

если на Лариона ясная и теплая погода – уродится крупное зерно.

если вовремя не прополоть сорняки – они забьют собой все посевы.

день Лариона выпадает на полную луну – бороться с сорняками бесполезно.

Интересные и важные события в Украине и мире 19 июня

240 до н. э. – греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире рассчитал длину меридиана Земли.

1910 – в Америке впервые праздновался День отца.

1925 – в Киеве открылась первая в мире выставка по изучению мировых пространств.

Кто родился 19 июня

1623 – Блез Паскаль, французский ученый, изобретатель, математик, физик.

1928 – Евгений Шерстобитов, украинский режиссер, сценарист, писатель.

1972 – Жан Дюжарден, французский актер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.