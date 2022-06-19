Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны 👍 Евродесант в Киеве: итоги

Чем опасна герань

Как хранить вино

Спасаемся от пуха

Без горячей воды

Польза огурцов

Чистим картошку
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

19 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 июня, 06:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
День медика и День отца – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 19 июня.
19 июня: какой сегодня праздник
19 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 19 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 19 июня

  • День медицинского работника – во многих странах в третье воскресенье июня отмечается профессиональный праздник День медика.
  • Международный день отца (Father`s Day) – на третье июньское воскресенье также приходится праздник всех пап в мире.
  • Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта (International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict) – проводится ежегодно под эгидой ООН, начиная с 2015 года.
  • Всемирный день детского футбола – провозглашен Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и посвящен самым юным любителям этого вида спорта.
  • Международный день прогулки (World Sauntering Day) – был основан в 1979 году как альтернатива бегу трусцой, чтобы люди могли неспешно оценивать красоту окружающего мира.
  • День фермера в Украине – праздник был учрежден в 2020 году в честь работников фермерских хозяйств.

Именинники 19 июня

День ангела сегодня отмечают: Георгий, Ефим, Илларион, Иона, Сусанна, Фекла.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

Семистрельная икона Божией Матери
Семистрельная икона Божией Матери / Фото: Pinterest

19 июня в православной церкви отмечается 1-е воскресенье после Пятидесятницы. Всех святых. Чтится память преподобного Виссариона, чудотворца Египетского, преподобного Иллариона Нового, преподобномучениц дев Архелаи, Фекли и Сусанны. Заговоры на Петров пост. Празднование иконы Божией Матери "Смягчение злых сердец" (Семистрельная) и "Нерушимая Стена".

Народный праздник

В народе 19 июня почитался Ларион Пропольник. Как понятно из названия, в этот день люди занимались прополкой сорняков в поле и на огороде.

Реклама

Приметы на 19 июня

  • если на Лариона ясная и теплая погода – уродится крупное зерно.
  • если вовремя не прополоть сорняки – они забьют собой все посевы.
  • день Лариона выпадает на полную луну – бороться с сорняками бесполезно.

Интересные и важные события в Украине и мире 19 июня

  • 240 до н. э. – греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире рассчитал длину меридиана Земли.
  • 1910 – в Америке впервые праздновался День отца.
  • 1925 – в Киеве открылась первая в мире выставка по изучению мировых пространств.

Кто родился 19 июня

  • 1623 – Блез Паскаль, французский ученый, изобретатель, математик, физик.
  • 1928 – Евгений Шерстобитов, украинский режиссер, сценарист, писатель.
  • 1972 – Жан Дюжарден, французский актер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Они выглядят потрясающе
Фотогеничные знаки зодиака
Близнецы
Близнецы
Скорпион
Скорпион
Стрельц
Стрельц
1 /2
Кто еще?
Лунный календарь на неделю
20 - 26 июня
Влияние на жизнь
Выходные и праздники в июле
Когда отдыхаем?
Лайфхак недели
Как правильно помыть курицу
Узнать
Лунный календарь на июнь
Для огородников и садоводов
Благоприятные дни
Лунные дни в июне
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Именины в июле
Как поздравить?
Магнитные бури в июне
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Благоприятные дни в июне
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять