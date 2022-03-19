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19 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

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19 марта, 07:25
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Родительская суббота – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 19 марта.
19 марта: какой сегодня день
19 марта: какой сегодня день / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 19 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 19 марта

  • Международный день клиента (International Client's Day) отмечается с 2010 года с целью привлечения новых и поощрения постоянных клиентов производителями товаров и услуг в разных сферах.

Именинники 19 марта

День ангела сегодня отмечают: Аркадий, Елена, Константин, Максим, Марфа, Федор, Юлиан.

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Какой сегодня церковный праздник

19 марта в православной церкви чтится родительская поминальная суббота – вторая суббота Великого поста. Чтится память мучеников 42 в Аммории: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелисена, Калиста, Васоя и других с ними, преподобномученика Конона и сына его Конона, преподобного Аркадия Кипрского. Обретение честного Креста и гвоздей святой царицей Еленой в Иерусалиме. Празднование икон Божией Матери Ченстоховской, Шестоковской и "Благодатное небо".

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Народный праздник

В народе 19 марта отмечался день Константина. Было принято обходить кругами колодцы и вытаптывать снег, чтобы туда не стекала грязная талая вода, а потому день еще называли Константиновы круги. Первый круг должен был протоптать именинник по имени Константин. Если к этому времени еще не было ласточек, люди зазывали их, чтобы они скорее принесли весну.

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Приметы на 19 марта

  • нельзя пить из чужого колодца, иначе своя вода не потечет;
  • если в колодец бросить мох – пойдет дождь;
  • на Константина прилетают белые аисты;
  • дятел стучит по дереву – к долгим холодам;
  • в поминальный день нельзя выполнять домашнюю работу.

Интересные и важные события в Украине и мире 19 марта

  • 1474 – в Венеции принят первый в мире закон об охране авторского права – закон об охране изобретений.
  • 1917 – в Киеве прошла демонстрация с требованиями автономии для Украины.
  • 1953 – впервые по телевидению была показана церемония вручения "Оскаров".

Кто родился 19 марта

  • 1895 – Максим Рыльский, украинский поэт, классик украинской поэзии XX века.
  • 1930 – Лина Костенко, советская и украинская писательница, поэтесса.
  • 1931 – Эмма Андиевская, украинская писательница, поэтесса, художница.
  • 1955 – Брюс Уиллис, американский киноактер, продюсер, музыкант.
  • 1972 – Сергей "Фома" Фоменко, украинский музыкант, лид-вокалист группы "Мандри".

Ранее мы публиковали лунный календарь на март 2022 года: благоприятные и опасные дни.

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