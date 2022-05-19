19 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

День вышиванки – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 19 мая.

19 мая: какой сегодня праздник / Фото: pixabay.com

Какой народный и православный праздник у украинцев 19 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 19 мая

День вышиванки в Украине – праздник национальной украинской одежды, который ежегодно отмечается с 2006 года в третий четверг мая.

– праздник национальной украинской одежды, который ежегодно отмечается с 2006 года в третий четверг мая. Всемирный день семейного врача (World Family Doctor Day) – проводится по инициативе Всемирной организации семейных врачей (WONCA) с 2010 года с целью подчеркнуть роль и вклад семейных врачей в системе здравоохранения во всем мире.

Именинники 19 мая

День ангела сегодня отмечают: Василий, Денис, Иван, Иларион, Иов, Марфа.

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Какой сегодня церковный праздник

Преподобный Иов Почаевский / Фото: wikipedia.org

19 мая в православной церкви чтится память праведного Иова Многострадального, преподобного Иова Почаевского, мучеников Варвара, воина, Вакха, Калимаха и Дионисия, мученика Парфения, мученика Варвара, бывшего разбойника.

Народный праздник

В народе 19 мая почитался Иов Горошник. Также день назывался Россенник, потому что в этот период наблюдались обильные росы, которые считались особенно полезными для огородных растений.

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Приметы на 19 мая

на Иова Горошника сеяли горох, чтобы собрать хороший урожай;

обильная роса на Горошника – к богатому урожаю огурцов;

ясный день обещает богатый урожай.

Интересные и важные события в Украине и мире 19 мая

1051 – во Франции коронована дочь Ярослава Мудрого – Анна Ярославна.

1861 – в Сумах открылась первая в Украине воскресная школа.

1910 – Земля пересекла хвост кометы Галлея.

Кто родился 19 мая

1946 – Микеле Плачидо, итальянский киноактер и кинорежиссер.

1977 – Наталия Орейро, уругвайская певица и актриса.

1989 – Позитив, украинский музыкант.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.