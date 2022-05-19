19 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Какой народный и православный праздник у украинцев 19 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 19 мая
- День вышиванки в Украине – праздник национальной украинской одежды, который ежегодно отмечается с 2006 года в третий четверг мая.
- Всемирный день семейного врача (World Family Doctor Day) – проводится по инициативе Всемирной организации семейных врачей (WONCA) с 2010 года с целью подчеркнуть роль и вклад семейных врачей в системе здравоохранения во всем мире.
Именинники 19 мая
День ангела сегодня отмечают: Василий, Денис, Иван, Иларион, Иов, Марфа.
Какой сегодня церковный праздник
19 мая в православной церкви чтится память праведного Иова Многострадального, преподобного Иова Почаевского, мучеников Варвара, воина, Вакха, Калимаха и Дионисия, мученика Парфения, мученика Варвара, бывшего разбойника.
Народный праздник
В народе 19 мая почитался Иов Горошник. Также день назывался Россенник, потому что в этот период наблюдались обильные росы, которые считались особенно полезными для огородных растений.
Приметы на 19 мая
- на Иова Горошника сеяли горох, чтобы собрать хороший урожай;
- обильная роса на Горошника – к богатому урожаю огурцов;
- ясный день обещает богатый урожай.
Интересные и важные события в Украине и мире 19 мая
- 1051 – во Франции коронована дочь Ярослава Мудрого – Анна Ярославна.
- 1861 – в Сумах открылась первая в Украине воскресная школа.
- 1910 – Земля пересекла хвост кометы Галлея.
Кто родился 19 мая
- 1946 – Микеле Плачидо, итальянский киноактер и кинорежиссер.
- 1977 – Наталия Орейро, уругвайская певица и актриса.
- 1989 – Позитив, украинский музыкант.
Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.