Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua

Храним капусту

Убираем плесень

Обрезаем клубнику

Чеклист стирки

Помощь беженцам

Весенняя аллергия
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

2 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 апреля, 07:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Международный день детской книги – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 2 апреля.
2 апреля: какой сегодня праздник
2 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 2 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 2 апреля

  • Международный день детской книги (International Children's Book Day) – проводится 2 апреля, в день рождения датского сказочника Ганса Христиана Андерсена. Праздник был установлен в 1967 году по инициативе Международного совета по детской книге.
  • Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day) – проводится под эгидой ООН с 2007 года с целью помочь людям, страдающим этим неизлечимым заболеванием нервной системы.

Именинники 2 апреля

День ангела сегодня отмечают: Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

2 апреля в православной церкви чтится память преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других, что в обители святого Саввы были убиты, ученицы Фотины (Светланы), самарянки, ее сыновей мучеников Виктора, нареченного Фотином, и Иосии; мучениц Анатолии, Фото, Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домнина и мученика Севастиана, мучениц Александры, Клавдии, Евфрасия, Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии, святителя Никиты, исповедника, архиепископа Аполлониадского. Поминовение умерших.

Народный праздник

В народе 2 апреля почиталась Фотинья, которую также называли Колодезницей, потому что в этот период с особым почтением относились к питьевой колодезной воде и наделяли ее целительными свойствами. Также на Фотинью славили лен и наряжались в льняные одежды. А девушки на заборы и калитки вывешивали льняные полотенца, чтобы привлечь в дом женихов.

Приметы на 2 апреля

  • чтобы избавиться от болезней, на Фотинью надо умыться водой из колодца;
  • чтобы излечиться от лихорадки, святой Фотинье писали молитвы;
  • нельзя плевать в колодец, причем не только в этот день.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 апреля

  • 1905 – был открыт Симплонский тоннель под Альпами, связавший Швейцарию и Италию.
  • 1912 – лайнер "Титаник" вышел в море для проверки ходовых испытаний, которые прошли успешно.
  • 1966 – впервые в мире советский космический аппарат спутник "Луна-10" облетел Луну.
  • 1978 – на американском телеканале CBS начался показ сериала "Даллас", который продолжался 13 лет.

Кто родился 2 апреля

  • 1725 – Джакомо Казанова, итальянский авантюрист, писатель, мемуарист.
  • 1805 – Ганс Христиан Андерсен, датский писатель, поэт и сказочник.
  • 1840 – Эмиль Золя, французский писатель, публицист.
  • 1891 – Макс Эрнст, франко-германский художник, скульптор, один из основоположников сюрреализма.
  • 1902 – Михаил Гречина, украинский архитектор.
  • 1905 – Серж Лифарь, французский танцовщик, хореограф, балетмейстер украинского происхождения.
  • 1922 – Сергей Адамович, украинский художник-график.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Планируете высаживать огород?
Подготовка к сезону
Лунный календарь на неделю
28 марта — 3 апреля
Влияние на жизнь
Будете святить вербу в этом году?
Когда идти в церковь?
Кому повезет в апреле
Фартовые знаки зодиака
Овен
Овен
Водолей
Водолей
Дева
Дева
1 /2
Кто еще?
Магнитные бури в апреле
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Выходные и праздники в апреле
Когда отдыхаем?
Благоприятные дни в апреле
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять