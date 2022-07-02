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2 июля 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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2 июля, 00:05
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Международный день Днепра – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 2 июля.
2 июля: какой сегодня праздник
2 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Какой народный и православный праздник у украинцев 2 июля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 2 июля

  • Международный день спортивной журналистики (World Sports Journalists Day) – проводится по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы, начиная с 1995 года.
  • Международный день кооперативов (International Day of Cooperatives) – проводится под эгидой ООН в первую субботу июля с 1993 года.
  • Международный день Днепра – экологический праздник отмечается ежегодно в первую субботу июля, начиная с 2003 года, и посвящен одной из самых спокойных и величавых равнинных рек Европы.
  • День работника налоговой службы Украины – профессиональный праздник, который отмечается 2 июля.
  • Всемирный день НЛО или День уфолога (World UFO Day) – отмечают люди, занимающиеся изучением необычных явлений и объектов внеземного происхождения.
  • Всемирный день собак – неофициальный праздник лучших друзей человека, который отмечается с 2012 года и призван обратить внимание общества на проблемы бездомных животных.

Именинники 2 июля

День ангела сегодня отмечают: Иван, Мария, Фаддей.

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Какой сегодня церковный праздник

Апостол Иуда
Апостол Иуда / Фото: Pinterest

2 июля в православной церкви чтится память апостола Иуды, брата Господня по плоти, мученика Зосимы, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна, отшельника, преподобного Паисия Хиландарского, святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца.

Народный праздник

В народе 2 июля почитался Зосима Пчельник. Люди наблюдали, что в этот день пчелы начинали нести мед в ульи и заливать в соты.

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Приметы на 2 июля

  • в этот день категорически нельзя беспокоить пчел;
  • если пчелы слетаются в ульи – к дождю;
  • а если сидят по стенам – будет жара.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 июля

  • 1853 – начало Крымской войны.
  • 1918 – гетман Павел Скоропадский ввел украинское гражданство.
  • 1924 – образована Международная ассоциация спортивной прессы.
  • 1947 – произошла знаменитая предполагаемая авария НЛО в Розуэлле.
  • 2011 – украинские боксеры братья Кличко стали обладателями всех престижных поясов в супертяжелом весе.

Кто родился 2 июля

  • 1714 – Кристоф Глюк, австрийский композитор.
  • 1877 – Герман Гессе, немецкий писатель.
  • 1904 – Дмитрий Чалый, украинский литературовед.
  • 1922 – Пьер Карден, французский модельер.
  • 1961 – Александр Роднянский, украинский режиссер и продюсер.
  • 1986 – Линдси Лохан, американская актриса, певица, модель.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июль-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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