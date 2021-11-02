2 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 2 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 2 ноября
- Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists) проводится под эгидой ООН с 2013 года с целью привлечения внимания людей к ограничению возможности журналистов выполнять свою работу и посягательству на право общества получать достоверную информацию.
- День поминовения всех усопших верных у западных христиан (In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum) отмечается католической церковью следом за Днем всех святых.
Именинники 2 ноября
День ангела сегодня отмечают: Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Федор.
Какой сегодня церковный праздник
2 ноября в православной церкви чтится память Великомученика Артемия.
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Народный праздник
В народе 2 ноября отмечался Артемьев день, а святого Артемия издавна считали покровителем военачальников и атаманов. Также святому молились об исцелении от грыжи и об избавлении от случайной смерти. По народным поверьям, родившегося в этот день человека защищает волчица, и его понимают лесные звери и птицы. Как раз с Артемьева дня к деревням и селам начинали приближаться волки.
Приметы на 2 ноября
- на Артемия воют волки – к скорым морозам;
- если волчий вой особенно громкий – будет голод;
- западный ветер – к дождям;
- если в Артемьев день квасить капусту – она получится вкусной.
Интересные и важные события в Украине и мире 2 ноября
- 1833 – Николай I подписал указ о создании Киевского университета.
- 1936 — "Би-би-си" начала первые телевизионные передачи с высоким разрешением из своей студии в Кристал Пэлас.
- 1942 – в ходе Второй мировой войны нацисты уничтожили еврейские гетто в Ружанах и Лысково.
- 2000 – в лесу под Таращей найден убитым украинский журналист Георгий Гонгадзе, который исчез 16 сентября.
Кто родился 2 ноября
- 69 до н. э. – Клеопатра, египетская царица, известная легендарной историей любви к римскому полководцу Марку Антонию.
- 1699 – Жан Батист Симеон Шарден, французский живописец.
- 1739 – Август Карл Диттерс фон Диттерсдорф, австрийский композитор и скрипач.
- 1755 – Мария Антуанетта, французская королева, супруга короля Людовика XVI.
- 1902 – Сергей Лебедев, советский электротехник, создатель первых советских ЭВМ серии БЭСМ.
- 1913 – Берт Ланкастер, американский актер и политик.
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