2 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists) проводится под эгидой ООН с 2013 года с целью привлечения внимания людей к ограничению возможности журналистов выполнять свою работу и посягательству на право общества получать достоверную информацию.