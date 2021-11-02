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2 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
2 ноября, 07:25
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Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 2 ноября.
2 ноября: какой сегодня праздник
2 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 2 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 2 ноября

  • Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists) проводится под эгидой ООН с 2013 года с целью привлечения внимания людей к ограничению возможности журналистов выполнять свою работу и посягательству на право общества получать достоверную информацию.
  • День поминовения всех усопших верных у западных христиан (In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum) отмечается католической церковью следом за Днем всех святых.

Именинники 2 ноября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

2 ноября в православной церкви чтится память Великомученика Артемия.

Народный праздник

В народе 2 ноября отмечался Артемьев день, а святого Артемия издавна считали покровителем военачальников и атаманов. Также святому молились об исцелении от грыжи и об избавлении от случайной смерти. По народным поверьям, родившегося в этот день человека защищает волчица, и его понимают лесные звери и птицы. Как раз с Артемьева дня к деревням и селам начинали приближаться волки.

Приметы на 2 ноября

  • на Артемия воют волки – к скорым морозам;
  • если волчий вой особенно громкий – будет голод;
  • западный ветер – к дождям;
  • если в Артемьев день квасить капусту – она получится вкусной.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 ноября

  • 1833 – Николай I подписал указ о создании Киевского университета.
  • 1936 — "Би-би-си" начала первые телевизионные передачи с высоким разрешением из своей студии в Кристал Пэлас.
  • 1942 – в ходе Второй мировой войны нацисты уничтожили еврейские гетто в Ружанах и Лысково.
  • 2000 – в лесу под Таращей найден убитым украинский журналист Георгий Гонгадзе, который исчез 16 сентября.

Кто родился 2 ноября

  • 69 до н. э. – Клеопатра, египетская царица, известная легендарной историей любви к римскому полководцу Марку Антонию.
  • 1699 – Жан Батист Симеон Шарден, французский живописец.
  • 1739 – Август Карл Диттерс фон Диттерсдорф, австрийский композитор и скрипач.
  • 1755 – Мария Антуанетта, французская королева, супруга короля Людовика XVI.
  • 1902 – Сергей Лебедев, советский электротехник, создатель первых советских ЭВМ серии БЭСМ.
  • 1913 – Берт Ланкастер, американский актер и политик.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на ноябрь 2021 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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