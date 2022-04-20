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20 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

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20 апреля, 07:25
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Международный день секретаря – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 20 апреля.
20 апреля: какой сегодня праздник
20 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 20 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 20 апреля

  • Международный день секретаря (Secretary's Day) – ежегодно в среду последней полной недели апреля административные офисные работники отмечают свой профессиональный праздник, который зародился в Америке в 1952 году и вскоре распространился во всем мире.
  • Международный день китайского языка – проводится ежегодно 20 апреля под эгидой ООН в честь основателя китайской письменности Цан Цзе. День был учрежден наряду с другими официальными языками в 2010 году с целью поощрения многоязычия и культурного разнообразия.

Именинники 20 апреля

День ангела сегодня отмечают: Акулина, Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр.

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Какой сегодня церковный праздник

20 апреля в православной церкви наступает Великая среда. Чтится память преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского, благоверного гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного), мученика Калиопия, мученика Руфина, диакона, мученицы Акилины и с ними 200 воинов, преподобного Серапиона, монаха.

Народный праздник

В народе 20 апреля отмечался Акулинин день. Считалось, что как раз на Акулину просыпаются русалки. Люди верили, что неугодных себе людей русалки могли защекотать до смерти. А потому специально для них женщины приносили к реке одежду или холсты. За это речные девы платили добром и не обижали благодетельниц.

Приметы на 20 апреля

  • дождь на Акулину – будет плохой урожай яровых;
  • мокрая Акулина – хорошая калина;
  • много звезд на небе – будет много грибов и ягод в лесу;
  • какая погода на Акулину – такая будет и 20 сентября;
  • в этот день без лишней надобности лучше не смотреть в окно.

Интересные и важные события в Украине и мире 20 апреля

  • 1770 – английский путешественник Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс.
  • 1902 – французские ученые супруги Пьер и Мария Кюри впервые получили чистый радий.
  • 1910 – к Земле на минимальное расстояние приблизилась комета Галлея.
  • 1935 – на американском радио появился первый в мире хит-парад.

Кто родился 20 апреля

  • 1893 – Гарольд Ллойд, американский комедийный актер немого кино.
  • 1908 – Ирина Беклемишева, украинская художница.
  • 1939 – Анна Светличная, украинская поэтесса.

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