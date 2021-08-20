20 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 20 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
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Какой сегодня праздник, 20 августа
- Всемирный день комара (World Mosquito Day) – день борьбы с этими насекомыми, переносящими малярию, установлен в память об открытии британского доктора Рональда Росса.
- Всемирный день лени (World Laziness Day) – неофициальный праздник всех лентяев, а также людей, которые хотят побороть стресс и синдром хронической усталости.
- День святого Стефана I Иштвана – Венгрия отмечает национальный праздник в честь основателя государства.
- День независимости отмечается в Сенегале и Эстонии.
Именинники 20 августа
День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Петр.
Какой сегодня церковный праздник
20 августа в православной церкви отмечается попразднство Преображения Господня. Чтится память преподобномученика Дометия Персянина и двух учеников его, преподобного Пимена Многоболезненного, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Пимена, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Меркурия Киево-Печерского, епископа Смоленского, в Ближних пещерах, мучеников Марина и Астерия, преподобного Ора, преподобномученицы Потамии, чудотворницы, преподобного Феодосия Нового, святителя Ерофея Венгерского, святого Стефана I, короля Венгрии, преподобной Феодоры Сихловской.
Народный праздник
В народе 20 августа почитался день Марины-Пимены. Хозяйки обязательно старались приготовить на угощение пироги и другие блюда с малиной, сбор которой постепенно завершался к этому периоду.
Приметы на 20 августа
- на Пимены лето поворачивает к осени;
- если аисты готовятся к отлету – к ранней осени;
- на Пимены-Марины – не ищи в лесу малины.
Интересные и важные события в Украине и мире 20 августа
- 1634 – день рождения первого букваря.
- 1794 – на территории Речи Посполитой началось восстание Костюшко.
- 1913 – в Киеве открылась Первая Всероссийская спортивная олимпиада.
- 1925 – гора Т. Шевченко в Каневе провозглашена государственным заповедником.
- 1953 – СССР объявил об успешных испытаниях водородной бомбы.
Кто родился 20 августа
- 1827 – Йозеф Штраус, австрийский композитор, дирижер, сын Иоганна Штрауса.
- 1939 – Валерий Шевчук, украинский писатель.
- 1974 – Эми Адамс, американская актриса.
- 1974 – Миша Коллинз, американский актер.
- 1992 – Деми Ловато, американская актриса, певица.
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