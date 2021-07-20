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20 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
20 июля, 07:25
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Международный день шахмат и Международный день торта – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 20 июля.
20 июля: какой сегодня праздник
20 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 20 июля? Международный день шахмат, Международный день торта. День Фомы – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Герман, Евдокия, Евфросиния, Никон, Павел, Сергей, Фома.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 20 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 июля.

  • Международный день шахмат (International Chess Day) – праздник, который проводится с целью распространения и развития этой интеллектуальной игры по всему миру.
  • Международный день торта (International Cake Day) – оригинальный добрый праздник был основан в 2009 году и посвящен дружбе и миру между людьми, странами и народами.
  • День независимости – отмечает Колумбия.
  • День мира и свободы – празднует Северный Кипр.

Какой сегодня праздник

20 июля в православной церкви чтится память преподобного Фомы, что в Малее, преподобного Акакия, о котором рассказывается в Лествице, мучеников Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина и Германа, преподобномучеников Епиктета, пресвитера, и Астиона, монаха, мученика Евангелия, мученицы Кириакии. Празднование Влахернской иконы Божией Матери.

В народе 20 июля отмечался день Фомы. Считалось, что это период частых дождей, которые мешают заготовке сена. В полях начиналась жатва, а первый сноп освящали в церкви.

Приметы на 20 июля

  • если в день Фомы идет дождь, будет мокро еще несколько недель;
  • на Фому сено гниет;
  • первые сжатые колосья в этот день придают силу.

Интересные и важные события в Украине и мире 20 июля

  • 1877 – день рождения мультипликации.
  • 1917 – зарегистрирована немецкая торговая марка BMW.
  • 1924 – во Франции основана Международная шахматная федерация FIDE.
  • 1960 – впервые в истории главой правительства стала женщина (Сиримаво Бандаранаике, премьер-министр Шри-Ланки).
  • 1969 – совершена первая в истории посадка на Луну американским космическим кораблем "Аполлон-11".
  • 1976 – прошли первые исследования на Марсе.

Кто родился 20 июля

  • 1304 – Франческо Петрарка, итальянский поэт.
  • 1930 – Олег Анофриев, советский актер, режиссер, автор и исполнитель песен.
  • 1940 – Давид Тухманов, советский композитор-песенник.
  • 1947 – Карлос Сантана, американский гитарист, лидер группы Santana.
  • 1980 – Жизель Бюндхен, бразильская супермодель, актриса.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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