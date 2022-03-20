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20 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

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20 марта, 07:25
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День весеннего равноденствия – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 20 марта.
20 марта: какой сегодня праздник
20 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 20 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 20 марта

  • День весеннего равноденствия (Vernal Equinox) – означает переход Солнца из Южного полушария в Северное, начало календарной и фактической весны, а во многих странах еще и считается праздником Нового года.
  • Всемирный день Земли (Earth Day) – экологический праздник был организован по инициативе ООН в 1971 году, приурочен ко Дню весеннего равноденствия и посвящен нашей планете.
  • Международный день счастья (International Day of Happiness) – проводится под эгидой ООН с 2012 года с целью признать важность счастья в жизни людей нашей планеты и направить все усилия на улучшение благосостояния каждого человека. В 2022 году отмечает 10-летний юбилей.
  • Международный день астрологии (International Astrology Day) – отмечается, начиная с 1993 года, учеными-астрологами и энтузиастами в день весеннего равноденствия и в 2022 году выпадает на 20 марта. С этого дня начинается новый астрологический год, когда Солнце вступает в знак Овна.
  • Всемирный день здоровья ротовой полости – был установлен по инициативе Всемирной стоматологической федерации и с 2013 года проводится 20 марта.

Именинники 20 марта

День ангела сегодня отмечают: Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.

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Какой сегодня церковный праздник

20 марта в православной церкви наступает 2-е воскресенье Великого поста. Чтится память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, великомученика Феодора Тирона, ввященномучеников, в Херсонесе епископствовших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора, преподобного Павла Препростого, святителя Павла, исповедника, епископа Прусиадского, преподобного Емилиана Италийского. Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. Празднование иконы Божией Матери "Споручница грешных".

Народный праздник

В народе 20 марта помимо весеннего равноденствия, еще почитался Павел Капельник. Это название объясняется тем, что начиналась активная капель, с крыш свисали сосульки и текла талая вода. Считалось, что с Павла весна идет, хотя морозы еще возвращались. А если с крыш срывались большие пласты снега и льда, считалось, что это падали на землю тяжкие грехи. Потому в этот день молились иконе Божией Матери "Споручница грешных".

Приметы на 20 марта

  • мороз в день весеннего равноденствия – будет еще сорок морозов;
  • если в день равноденствия получается насчитать 40 проталинок, то весна будет теплой;
  • на равноденствие прилетели птицы – год будет с хлебом;
  • в этот день нельзя грустить – и тогда весь год будет удачным;
  • если день пасмурный – к скорому заморозку.

Интересные и важные события в Украине и мире 20 марта

  • 321 – римский император Константин I Великий повелел сделать воскресный день ("неделю") праздничным.
  • 1917 – председателем Центральной Рады избран украинский историк Михаил Грушевский.
  • 1969 – в британском консульстве на Гибралтаре зарегистрирован брак Джона Леннона и Йоко Оно.

Кто родился 20 марта

  • 1639 – Иван Мазепа, гетман Войска Запорожского 1687-1708 гг.
  • 1915 – Святослав Рихтер, советский пианист-виртуоз.
  • 1925 – Дэвид Уоррен, австралийский ученый, изобретший бортовой самописец "черный ящик".
  • 1933 – Александр Городницкий, советский и российский поэт, бард и ученый.
  • 1959 – Владимир Харченко, украинский художник, писатель, поэт.

Ранее мы публиковали лунный календарь на март 2022 года: благоприятные и опасные дни.

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