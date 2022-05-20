20 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Какой народный и православный праздник у украинцев 20 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 20 мая
- День банковских работников Украины – свой профессиональный праздник с 1991 года отмечают все работники банковской системы Украины.
- Всемирный день метрологии (World Metrology Day) – проводится в честь подписания в Париже в 1875 году "Метрической Конвенции", на основе которой была создана Международная организация мер и весов.
- Всемирный день травматолога (World Traumatologist Day) – профессиональный праздник врачей, занимающихся лечением ран и повреждений.
- Всемирный день пчел (World Bee Day) – международный праздник пчеловодов, приуроченный ко дню рождения основоположника современного пчеловодства Антона Янши.
Именинники 20 мая
День ангела сегодня отмечают: Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Фаддей.
Какой сегодня церковный праздник
20 мая в православной церкви отмечается упоминание появления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Чтится память мученика Акакия, сотника, преподобных Иоанна Зедазнийского и учеников его: Авива, епископа Некресского, Антония Марткобского, Давида Гареджийского, Зинона Илкатского, Фадея Степанцмидского, Исе (Иессея), епископа Цилканского, Иосифа, епископа Алавердского, Иисского, Мгвимского. Празднование Любецкой и Жировицкой иконы Божией Матери.
Народный праздник
В народе 20 мая почитался Иван-бражник. Также день назывался Купальница, потому что в этот период крестьяне купали лошадей в речной воде и обливались сами, чтобы получить заряд сил и здоровья на весь год. На Купальницу приходился разгар сева.
Приметы на 20 мая
- на Купальницу вода в реке целебная;
- пошел дождь – осень будет теплой;
- в этот день нельзя пропускать сев;
- домашние семена непригодны для посева, а лучший урожай – от украденных семян.
Интересные и важные события в Украине и мире 20 мая
- 1498 – португальский мореплаватель Васко да Гама впервые попал в Индию из Европы, обогнув Африку.
- 1873 – день рождения джинсов: фирма Levi Strauss & Co получила лицензию на производство брюк с заклепками на карманах.
- 1970 – премьера фильма The Beatles Let It Be.
- 2003 – состоялся первый полет частного космического корабля SpaceShipOne.
Кто родился 20 мая
- 1734 – Антон Янша, пчеловод и художник словенского происхождения.
- 1799 – Оноре де Бальзак, французский писатель.
- 1918 – Эдвард Льюис, американский ученый-генетик.
- 1944 – Джо Кокер, английский рок-певец.
- 1946 – Шер, американская певица.
Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.