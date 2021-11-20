20 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 20 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 20 ноября
- Всемирный день ребенка (Universal Children's Day) – ежегодно проводится под эгидой ООН, начиная с 1954 года, и установлен в честь принятия ассамблеей в 1959 году Декларации прав ребенка, а в 1989 году – Конвенции о правах ребенка.
- День педиатра – медицинский праздник детского врача, который приурочен ко Всемирному дню ребенка и также отмечается 20 ноября.
- День индустриализации Африки (Africa Industrialization Day) был организован и отмечается под эгидой ООН с целью ускорения темпов промышленного развития этого мирового региона и увеличения торговых отношений между африканскими странами.
Именинники 20 ноября
День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Иларион, Кирилл, Константин, Михаил, Николай, Никон, Павел, Сергей, Федор, Федот.
Какой сегодня церковный праздник
20 ноября в православной церкви чтится память мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, Афанасия, Маманта, Варахия, Калиника, Феогена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфия, Феодула, Калимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания, Максимиана, Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикия, Аникиты, Фемелия, Евтихия, Иллариона, Диодота и Амонита, преподобного Лазаря Галисийского, мученика Феодота, корчемника, мучеников Меласипа и Кассинии и сына их Антонина, мучеников.
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Народный праздник
В народе 20 ноября отмечался Федотов день, а самого святого Феодота считали покровителем женского рукоделия. Перед тем как сесть за ткачество, прядение или вышивку, женщины молились Феодоту. К этому времени уже начинались морозы, которые сковывали льдом реки и озера, а потому у людей была популярна подледная рыбная ловля. Также по льду устанавливали путь через реку.
Приметы на 20 ноября
- идет Федот – за собою лед ведет;
- если с севера идут низкие тучи – к похолоданию;
- реки льдом покрылись – зимние дороги открылись;
- снег лежит сугробами – к хлебному году.
Интересные и важные события в Украине и мире 20 ноября
- 1917 – провозглашена Украинская Народная Республика.
- 1945 – начался Нюрнбергский процесс – суд над военными преступниками Третьего рейха.
- 1947 – состоялась свадьба королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского.
- 1990 – арестован серийный убийца Чикатило, лишивший жизни более 50 людей.
- 1991 – установлены консульские отношения между Украиной и Турцией.
Кто родился 20 ноября
- 1889 – Эдвин Хаббл, американский астроном и космолог.
- 1890 – Роберт Армстронг, американский актер, известный по фильмам о Кинг-Конге.
- 1925 – Майя Плисецкая, советская прима-балерина Большого театра, балетмейстер, хореограф.
- 1928 – Алексей Баталов, советский актер, режиссер, сценарист.
- 1928 – Генрих Сапгир, советский и российский поэт, прозаик, сценарист.
- 1937 – Виктория Токарева, советская и российская писательница, сценарист.
- 1963 – Михаил Дидык, украинский оперный певец.
- 1983 – Михаил Хома, украинский певец (DZIDZIO).
- 1989 – Сергей Полунин, украинский и российский артист балета.
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