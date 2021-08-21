21 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день бездомных животных, Международный день памяти и поминовения жертв терроризма – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 21 августа.

21 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 21 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 21 августа

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма (International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism) – установлен в 2017 году под эгидой ООН.

Всемирный день бездомных животных (International Homeless Animals Day) – этот день призван обратить внимание общества на проблемы животных, обитающих на улице.

День Независимости Латвии – отмечается в честь выхода из состава СССР в 1991 году.

День молодежи празднует Марокко.

Именинники 21 августа

День ангела сегодня отмечают: Герман, Григорий, Емельян, Леонид, Мирон, Николай, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

21 августа в православной церкви чтится память святителя Емилиана, исповедника, епископа Кизицкого, преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах, святителя Мирона, чудотворца, епископа Критского, мучеников Елевферия и Леонида, преподобного Григория Синаита.

Народный праздник

В народе 21 августа почитался Мирон Ветрогон. Люди замечали, что наступал период сильных ветров и пыльных бурь. А в лесу в это время собирали поспевшую ежевику и делали заготовки на зиму.

Приметы на 21 августа

каков Мирон, таков январь;

тихий ветер на Мирона – на солнечную осень;

сильный ветер – к ненастному сентябрю.

Интересные и важные события в Украине и мире 21 августа

1911 – из Лувра украден портрет Моны Лизы.

1932 – в Венеции прошел первый международный кинофестиваль.

1957 – СССР впервые осуществил запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

1976 – во Франции впервые в Европе стартовал фестиваль панк-рока.

Кто родился 21 августа

1698 – Джузеппе Гварнери, итальянский скрипичный мастер.

1904 – Уильям Каунт Бейси, американский джазовый пианист.

1935 – Юрий Энтин, советский поэт-песенник, драматург.

1938 – Кенни Роджерс, американский певец, актер.

1989 – Хейден Панеттьер, американская актриса, певица.

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