21 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 21 июля? День хот-дога. Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы – в православном календаре. Прокопий Жнец – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Дмитрий, Николай, Прокофий, Федор.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 21 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 июля.
- Национальный день – празднуется в Бельгии в честь годовщины инаугурации Короля Леопольда I, основателя династии.
- Национальный день хот-дога – в Америке кулинарный праздник отмечается в третью среду июля.
- День работников здравоохранения и медицинской промышленности – празднуют в Туркменистане.
- День свободы – отмечает Гуам.
Какой сегодня праздник
21 июля в православной церкви чтится память великомученика Прокопия. Проводится празднование Казанской иконы Божьей Матери.
В народе 21 июля чествовался Прокопий Жнец. С этого дня было принято жать рожь и заготавливать сено для скота.
Приметы на 21 июля
- если к этому дню созрела черника – жатва прейдет хорошо;
- черника зреет под комариные песни;
- на Прокопия работают различные заговоры.
Интересные и важные события в Украине и мире 21 июля
- 1613 – прошла коронация Михаила Федоровича Романова, родоначальника династии на российском престоле.
- 1969 – американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин впервые ступили на поверхность Луны.
- 1983 – на антарктической станции "Восток" была отмечена самая низкая температура на Земле за всю историю наблюдения −89,2°C.
Кто родился 21 июля
- 356 до н.э. – Александр Македонский, царь Македонии, выдающийся полководец.
- 1899 – Эрнест Хемингуэй, американский писатель.
- 1925 – Глеб Стриженов, советский актер театра и кино.
- 1948 – Михаил Задорнов, советский и российский писатель-сатирик.
- 1951 – Робин Уильямс, американский актер, комик, сценарист.
- 1956 – Майкл Коннелли, американский писатель, автор детективов.
Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.