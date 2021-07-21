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21 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
21 июля, 07:25
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День хот-дога, явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 21 июля.
21 июля: какой сегодня праздник
21 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 21 июля? День хот-дога. Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы – в православном календаре. Прокопий Жнец – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Дмитрий, Николай, Прокофий, Федор.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 21 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 июля.

  • Национальный день – празднуется в Бельгии в честь годовщины инаугурации Короля Леопольда I, основателя династии.
  • Национальный день хот-дога – в Америке кулинарный праздник отмечается в третью среду июля.
  • День работников здравоохранения и медицинской промышленности – празднуют в Туркменистане.
  • День свободы – отмечает Гуам.

Какой сегодня праздник

21 июля в православной церкви чтится память великомученика Прокопия. Проводится празднование Казанской иконы Божьей Матери.

В народе 21 июля чествовался Прокопий Жнец. С этого дня было принято жать рожь и заготавливать сено для скота.

Приметы на 21 июля

  • если к этому дню созрела черника – жатва прейдет хорошо;
  • черника зреет под комариные песни;
  • на Прокопия работают различные заговоры.

Интересные и важные события в Украине и мире 21 июля

  • 1613 – прошла коронация Михаила Федоровича Романова, родоначальника династии на российском престоле.
  • 1969 – американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин впервые ступили на поверхность Луны.
  • 1983 – на антарктической станции "Восток" была отмечена самая низкая температура на Земле за всю историю наблюдения −89,2°C.

Кто родился 21 июля

  • 356 до н.э. – Александр Македонский, царь Македонии, выдающийся полководец.
  • 1899 – Эрнест Хемингуэй, американский писатель.
  • 1925 – Глеб Стриженов, советский актер театра и кино.
  • 1948 – Михаил Задорнов, советский и российский писатель-сатирик.
  • 1951 – Робин Уильямс, американский актер, комик, сценарист.
  • 1956 – Майкл Коннелли, американский писатель, автор детективов.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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